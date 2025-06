Timon perunanpesuvideo räjäytti Tiktokin – "Laiskuuttahan tuo nyt on"

Vaasalainen Timo ei osannut aavistaa, millaisen suosion hänen videonsa perunanpesusta tulisi saamaan Tiktokissa.

Vaasalaisen Timo Väntti perunavideosta tuli somehitti. Videolla Timo pesee varhaisperunoita porakoneeseen kiinnitetyllä vessaharjalla. Perunat tulevat puhtaaksi alle minuutissa ja samalla lähtevät myös kuoret.

Hän julkaisi videon viime viikonloppuna, ja tiistaiaamuun mennessä sillä oli jo lähes puoli miljoonaa näyttökertaa.

Videon suosio löi Timon ällikällä.

– No kyllä, että tuommoisesta extempore-videosta tuli noinkin suosittu. Siinä on tykkäyksiäkin melkein 13 000, Timo kertoo.

Vaikka Timon keksintö ei ole täysin uusi, sen yksinkertaisuus ja kekseliäisyys ovat tehneet siitä hitin erityisesti nuoremman sukupolven keskuudessa.

– Minun poikakin vähän meinasi, että on varmaan ikäpolvi vaihtunut, että ovat aivan ihmeissään sen takia, Timo pohtii.

– Tuollahan nyt pystyy pesemään myös, ei nyt samalla harjalla, mutta auton vanteita ja kaikkea. Se on aika monikäyttöinen. Maksaa yhden euron, kun ostaa tuollaisen, Timo selittää.

Hän kertoo, että harjan kahva täytyy katkaista sopivasta kohdasta, jotta sen saa kiinnitettyä porakoneeseen.

Kommenttikenttä kävi kuumana

Videon kommenttikenttä on täyttynyt niin ihastuksesta kuin epäilyistäkin.

– Siellä oli jotakin, että nyt irtoaa mikromuovia ja toiset puolustelevat, että saa heittää tiskiharjat ja juuresharjatkin menemään, Timo naurahtaa.

Keskustelua herätti myös se, oliko harja uusi vai käytetty, ja mitä pesuainetta mahdollisesti käytettiin.

– Vesi vaahtosi, mutta eihän siinä mitään pesuainetta käytetä, Timo kertoo huvittuneena.

Video kuvattiin Timon kotiterassilla lomapäivänä.

– Vaikka on muka lomalla, niin se on niin hektistä, että pitää olla muka kiire tekemään ruokaa ja kaikkea. Laiskuuttahan tuo on, hän kertoo.

Perunat nautittiin grillatun kanan ja salaatin kera.

Lisää niksejä luvassa?

Timo kertoo, että hänellä olisi paljon muitakin arkea helpottavia niksejä ja keksintöjä, joita voisi jakaa Tiktokissa. Timon 15-vuotias poika on kannustanut isäänsä julkaisemaan lisää videoita.

– Poikani sanoi, että minun pitäisi enemmänkin laittaa noita. Esimerkiksi ruohonleikkurin renkaan korjaus voisi olla seuraava videoaihe, Timo pohtii.

