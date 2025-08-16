Asiantuntijat MTV:n erikoislähetyksessä: Näin Putinin pelikirja toimi Alaskassa

Asiantuntijat arvioivat MTV:n erikoislähetyksessä, että Trumpin ja Putinin tapaaminen Alaskassa pelasi Venäjän pussiin.

Kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilä nostaa esiin yhden ikävän juonteen Donald Trumpin ja Vladimir Putinin myöhään perjantai-iltana Suomen aikaa toteutuneesta tapaamisesta.

– Se, mikä tässä oli kaikkein pahinta, on se, että Putinille annetaan kansainvälistä arvovaltaa. Ikään kuin normalisoidaan Venäjä ja sen käymä sota – ja tämähän on se pahin asia Ukrainan kannalta, Penttilä sanoi MTV:n erikoislähetyksessä.

Ajatushautomo Nordic West Officen toimitusjohtaja Charly Salonius-Pasternak oli samoilla linjoilla.

– Voi kai olla siitä samaa mieltä, että on ihan hyvä keskustella. Se ei tosin ollut hyvä asia, että nyt Putin tavallaan rehabilitoitiin ja nostettiin tällaiseksi OK-jäseneksi maailman johtajiin, Salonius-Pasternak arvioi.

Penttilä uskoo, että tapaaminen kertoi kuitenkin enemmän Trumpin ja Putinin kahdenvälisistä "käsittämättömän" lämpimistä suhteista kuin siitä, että Yhdysvaltain ja Venäjän suhteissa mentäisiin eteenpäin.

– Se on ehkä se hyvä asia tässä, että sellaista voimakasta tukea Venäjän normalisaatiolle ei ole näkyvissä Amerikassa eikä edes republikaanisessa puolueessa, paitsi se Venäjästä pitävä pieni falangi siellä.

Putin totesi puheessaan, että Ukrainan ja sen eurooppalaisten liittolaisten ei tulisi luoda esteitä rauhalle.

– Venäjä on se, joka luo esteitä rauhalle sotimalla ja jatkamalla sotaa Ukrainassa, Salonius-Pasternak torppasi lähetyksessä.

"Putinille kaksinkertainen onnistuminen"

Mitä tapaamisessa sitten saavutettiin? Asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että Venäjä onnistui pelaamaan itselleen aikaa.

– Ei tullut välitöntä tulitaukoa, sanktioita eikä turvatakuita. Voisi sanoa, että venkoilu ja ajanpeluu jatkuu, Puolustusvoimain entinen komentaja ja kokoomuksen nykyinen kansanedustaja Jarmo Lindberg arvioi.

– Jos ajatellaan, että Venäjän tavoitteena on pitkittää tätä sotaa mahdollisimman paljon ja ikään kuin pehmitellä suhteita Yhdysvaltoihin tarjoamatta itse mitään siihen tilalle, niin siinä mielessä [tapaaminen] vaikuttaisi napakympiltä heille, MTV Uutisten ulkomaantoimituksen päällikkö Mirja Kivimäki komppaa.

Venäjän kannalta tapaamisen tärkeimpänä lopputuloksena voi nähdä sen, että sitä vastaan ei asetettu talouspakotteita.

– Sehän [pakotteet] oli se, mikä pakotti Putinin nyt lähtemään näihin neuvotteluihin. Jos Venäjälle pantaisiin talouspakotteet, niin se ei pystyisi tätä sotaa pitkään käymään. Eli siinä mielessä tämä oli Putinille kaksinkertainen onnistuminen – arvovalta ja talouspakotteiden välttäminen, Penttilä sanoo.

Penttilä ei usko, että Yhdysvallat kuitenkaan alkaisi purkaa jo asetettuja sanktioita.

– Jos Yhdysvallat sen tekisi, se olisi täydellistä antautumista, Penttilä sanoo.

Penttilä ajattelee, että Trumpin kehuminen ja hänelle tärkeistä asioista eli taloussuhteista puhuminen kuuluu Putinin pelikirjaan.

– Ja tämähän on tietysti myrkkyä Ukrainalle, että alistetaan Ukrainan eksistentiaalinen kysymys olemassaolosta suurvaltojen välisille taloussuhteille, Penttilä sanoo.

– Olen kuitenkin melko luottavainen siitä, että ei nyt mennä pelkästään tällä tavalla, koska jos mennään vain myönnytyksiin, niin Trump menettää kasvonsa, ei ainoastaan eurooppalaisten silmissä, vaan koko maailman silmissä. Ja se on se pidäke, joka antaa hieman toivoa tähän, ettei mennä nyt liikaa Putinin ehdoilla, Penttilä lisää.

Sysäys pidemmälle prosessille

Tapaamisen jäljiltä jäi ilmaan paljon kysymysmerkkejä. Molempien presidenttien puheista syntyi kuva, että jostakin konkreettisesta olisi päästy yhteisymmärrykseen, mutta mitään yksityiskohtia ei annettu.

Lue lisää: Venäjä iski Ukrainaan lennokein ja ohjuksin Trumpin ja Putinin neuvotellessa

Trump heitti pallon Volodymyr Zelenskyille sanoen, että tulitauon aikaansaaminen Ukrainassa on lopulta tämän vastuulla.

Asiantuntijat pitävät Putinin ja Zelenskyin saamista samaan neuvottelupöytään vielä kaukaisena ajatuksena.

– Olisin todella yllättynyt, jos se missään lähitulevaisuudessa tulisi, MTV Uutisten Kivimäki sanoi.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Iro Särkkä katsoo, että tapaamista tulisi ajatella alkusysäyksenä pidemmälle prosessille.

– Meillä oli tietysti suuria odotuksia tämän tapaamisen suhteen, koska tämä on ensimmäinen kerta, kun Yhdysvaltain presidentti ja Venäjän presidentti tapaavat toisensa Ukrainan sodan alettua, mutta mielestäni ei ollut mitenkään realistista, että tässä päästäisiin vielä konkretiaan, Särkkä sanoo.

Särkkä pitää konkretian puuttumista myös hyvänä asiana, koska se tarkoittaa, että myös Ukrainalla ja Euroopan mailla on neuvotteluvaltaa.

– Jos tämä olisi tehty niin, että Yhdysvallat ja Venäjä kahdestaan sopivat yli Ukrainan, tämä olisi ollut aikamoinen katastrofi Ukrainalle, Särkkä totesi.

Myös Lindberg pitää helpotuksena sitä, ettei tulitauosta sovittu. Samalla paineet ovat nyt enemmän Zelenskyissä ja Euroopan johtajilla.

– Pidän merkityksellisenä, että Suomen presidentti Alexander Stubb on päässyt tähän ydinjoukkoon mukaan, Särkkä sanoo.

2:00 Näin Trump kommentoi tapaamistaan Putinin kanssa.