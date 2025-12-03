



Risto E. J. Penttilä: Läpimurto rauhaan on lähellä, mutta kipeällä hinnalla 10:41 Millaista diiliä Moskovassa neuvoteltiin? Katso videolta Risto E.J. Penttilän analyysi tilanteesta. Julkaistu 03.12.2025 09:51 Krista Rastamo krista.rastamo@mtv.fi Läpimurto Ukrainan rauhanneuvotteluissa saattaa olla hyvinkin lähellä, arvioi kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E.J. Penttilä. Yhtenä merkkinä tästä hän pitää amerikkalaisten vaitonaisuutta neuvottelujen etenemisestä. Venäjän ja Yhdysvaltojen edustajien tapaaminen Moskovassa päättyi käytännössä tuloksettomana. Kremlin mukaan sodan lopettamisesta keskusteltiin kuitenkin syvällisesti. Ennakkoarvioissa tapaamista pidettiin kriittisenä, suorastaan kohtalonkysymyksenä Ukrainan kannalta. Näennäisestä tuloksettomuudesta huolimatta voi läpimurto rauhanneuvotteluissa olla jo varsin lähellä, arvioi MTV Uutisten kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E.J. Penttilä. – Läpimurtoa ei tullut. Plussaa on se, että prosessi jatkuu ja venäläiset sanoivat, että tämä on hyödyllinen harjoitus ja tätä pitää jatkaa. Penttilän mukaan positiivista on myös se, että Yhdysvallat on ollut rauhanneuvottelujen etenemisestä vaitonainen. Tämä opittiin Lähi-idän rauhanneuvotteluista, Penttilä sanoo. – Silloin kun niissä edettiin, tiimi ei kertonut mitään. Voisi kuvitella, että tässäkin on jotain saatu aikaan, koska ei puhuta mitään. Jos tiedettäisiin, että ei mennä eteenpäin, varmaan se olisi kerrottu.





"Juna puksuttaa eteenpäin"

Kremlin mukaan tiistainen Moskovan-tapaaminen kesti lähes viisi tuntia. Moskova kuvaa tapaamista Yhdysvaltain erityislähettiläiden Steven Witkoffin ja Jared Kushnerin kanssa hyödylliseksi, mutta sanoo, että edessä on vielä paljon työtä.

Penttilän mukaan viesti pitää tulkita juuri niin kuin se esitettiin.

– Juna vielä puksuttaa eteenpäin. Ja tämä voi tarkoittaa kahta asiaa: Juna puksuttaa eteenpäin sitä varten, että halutaan pitää presidentti Donald Trump tyytyväisenä, koska siitä saadaan monenlaista etua.

– Taikka sitten, että oikeasti nähdään, että Venäjän kannalta olisi edullista tehdä diili nyt, kun Trump on valmis antamaan heille lähestulkoon mitä tahansa, Penttilä sanoo.

Huomenta Suomessa vierailleelta Penttilältä kysyttiin, onko näkyvissä merkkejä siitä, että Venäjä ei ryhdy mihinkään kompromisseihin.

– Sellaisia viitteitä ei ole. Eurooppalaisia haukutaan, eurooppalaiset ovat kiusantekijöitä, jotka yrittävät estää kaiken, mutta itse prosessia ei ole yritetty pysäyttää ja se on jonkinlainen hyvä asia.

"Kipeitä myönnytyksiä Ukrainalle"

Presidentti Alexander Stubb kommentoi rauhanprosessia eilen MTV Uutisille antamassaan erikoishaastattelussa. Stubbin mukaan oikeudenmukaiset rauhanehdot eivät välttämättä täyty Ukrainalle.

Penttilä on samaa mieltä Stubbin kanssa.

– Alueluovutuksia tulee ja hyökkääjää ei rankaista eli ei voida puhua oikeudenmukaisesta rauhasta. Mutta voidaan puhua rauhasta, sodan loppumisesta ja Ukrainan itsenäisyyden säilyttämisestä.

– Mutta olen samaa mieltä. Kyllä tässä kipeitä myönnytyksiä tulee Ukrainalle.

Penttilä muistuttaa, että Yhdysvallat pyrkii neuvotteluissaan USA:n ja Venäjän välisten suhteiden normalisoimiseen, ei Ukrainan kannalta parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.

– Se ei pyri rankaisemaan hyökkääjää tai puhu oikeudenmukaisen rauhan ehdoista, vaan puhtaalta pöydältä katsotaan, miten mennään eteenpäin. Ja tämä sopii näköjään Venäjälle.

Putin pelaa suurvaltapeliä

Venäjän presidentti Vladimir Putin puolestaan uhkaili eilen Eurooppaa sanomalla, että Venäjä on valmis sotaan, jos Eurooppa niin haluaa.

Putinin mukaan Eurooppa ei halua rauhaa ja hän syytti Eurooppaa siitä, että se olisi tuonut rauhanneuvotteluihin ehtoja, joita Venäjän ei ole mahdollista hyväksyä.

Penttilän mukaan viesti on suunnattu venäläisille.

– Jos tulee diili, se ei tule siksi, että Venäjä olisi heikkouden tilassa. Se tulee siksi, että Venäjä on vahva ja kaikki kompromissit, joita mahdollisesti joudutaan tekemään, tehdään siksi, että ne ovat Venäjän kannalta fiksuja. Kyllähän tämä on peliä.

– Samaan aikaan Euroopalle tehdään selväksi, että tässä on suurvalta kyseessä ja että Eurooppa on yhä sotilaallisesti heikommassa asemassa kuin Venäjä.

Diili on tärkeä

Millä Venäjä sitten saadaan suostumaan rauhaan? Penttilä muistuttaa, että Putinille tärkeintä ei ole talous, mutta talouskysymykset ovat silti neuvottelujen kannalta keskeisiä.

– Putinille tärkein asia on suurvalta-aseman palauttaminen niin pitkälle kuin mahdollista.

– Mutta tämä on se, jolla rauha myydään venäläisille, että saatiin tällaisia helpotuksia. Ja tietysti myös se, jolla Trump myy tuloksen amerikkalaisille: Amerikka hyötyy.

Entä milloin mahdollinen rauha sitten voisi syntyä? Sitä ei tiedä kukaan, mutta läpimurto rauhanneuvotteluissa voi olla jo varsin lähellä, arvioi Penttilä.

– Kulisseissa tapahtuu paljon enemmän kuin me tiedämme. Ollaan paljon lähempänä ratkaisua kuin julkisuudesta voisi päätellä.

– Samaan aikaan on mahdollista, että Venäjä onnistuu junnaamaan tätä vielä vaikka kuinka pitkään; Penttilä arvioi.