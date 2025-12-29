Putin puhuu Yhdysvaltojen kanssa aivan eri kieltä kuin muiden, Zelenskyi sanoo.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjän jatkamat iskut Ukrainassa eivät ole linjassa rauhanomaisen viestinnän kanssa, jota presidentti Vladimir Putin käyttää neuvotteluissa Yhdysvaltain kanssa.



Zelenskyin mukaan Putin vakuuttelee Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille haluavansa lopettaa sodan, mutta samaan aikaan kertoo julkisesti olevansa valmis jatkamaan sitä.



Zelenskyi tapasi Trumpin eilen Floridassa. Venäjän johto ilmaisi tänään olevansa Trumpin kanssa yhtä mieltä siitä, että neuvottelut sodan lopettamiseksi ovat loppuvaiheessa.

Zelenskyin mukaan alueelliset kysymykset ja Zaporizhzhjan ydinvoimalan tulevaisuus ovat vielä ratkaisematta neuvotteluissa. Zelenskyin mukaan nämä ovat kaksi viimeistä auki olevaa kysymystä. 20-kohtainen sopimus on näin Zelenskyin mukaan 90-prosenttisesti valmis.



Venäjän Ukrainalta valtaamien alueiden kohtalo on ollut yksi keskeisimpiä kiistakohtia neuvotteluissa.