Stubb puhui Trumpin kanssa – Zelenskyi maanantaina Washingtoniin

Trump on puhunut puhelimitse Zelenskyin, Nato-johtajien ja Euroopan johtajien kanssa. Zelenskyi tapaa Trumpin maanantaina Washingtonissa.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kävi pitkän puhelinkeskustelun Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa.
Reutersin mukaan puhelinkeskustelussa on ollut mukana myös Suomen presidentti Alexander Stubb.
Puhelinkeskustelussa ovat olleet myös Saksan liittokansleri Freidrich Merz, pääministeri Keir Starmer, Italian pääministeri Giorgia Meloni ja Puolan presidentti Karol Nawrocki.
Reuters kertoo, että Trump on käynyt läpi tapaamistaan Putinin kanssa myös Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kanssa.
Zelenskyi tapaa Trumpin
Zelenskyi vahvistaa tapaavansa Yhdysvaltain presidentti Trumpin Washingtonissa Yhdysvalloissa maanantaina.
Zelenskyi kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Asiasta uutisoi myös uutistoimisto Reuters.
Zelenskyi kirjoittaa X:ssä käyneensä pitkän ja perusteellisen keskustelun puhelimitse Trumpin kanssa.
– Aloitimme kahdenkeskisillä keskusteluilla ennen kuin kutsuimme eurooppalaisia johtajia mukaan. Tämä puhelu kesti yli puolitoista tuntia, mukaan lukien noin tunnin mittaisen kahdenvälisen keskustelumme presidentti Trumpin kanssa, Zelenskyi kirjoittaa.
Zelenskyi vahvistaa, että Ukraina tukee presidentti Trumpin ehdotusta Ukrainan, Yhdysvaltojen ja Venäjän välisestä kolmenvälisestä tapaamisesta.
Zelenskyi ei kuitenkaan mainitse kirjoituksessaan Putinia lainkaan.
2:00Näin Trump kertoi kahdenkeskisistä keskusteluistaan Putinin kanssa Fox Newsin haastattelussa.
Lue lisää: Ei tulitaukoa: Tässä presidenttien tapaamisen keskeisin anti Alaskan tapaamisen jälkeen
Kommentti: Putinin propaganda saavutti uuden tason
Trump kertoi tapaamisesta Fox Newsille: "Pääsimme yhteisymmärrykseen monesta asiasta"
Kehonkielen asiantuntija: Näin Trumpin elekieli kehittyi alun innostuksesta lopun täydelliseen lannistumiseen
Uutinen päivittyy.