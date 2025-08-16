Stubb puhui Trumpin kanssa – Zelenskyi maanantaina Washingtoniin

Trump on ottanut yhteyttä Zelenskyiin ja Nato-johtajiin Putinin kanssa käydyn tapaamisen jälkeen. AFP / Lehtikuva
Trump on puhunut puhelimitse Zelenskyin, Nato-johtajien ja Euroopan johtajien kanssa. Zelenskyi tapaa Trumpin maanantaina Washingtonissa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kävi pitkän puhelinkeskustelun Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa.

Reutersin mukaan puhelinkeskustelussa on ollut mukana myös Suomen presidentti Alexander Stubb

Puhelinkeskustelussa ovat olleet myös Saksan liittokansleri Freidrich Merz, pääministeri Keir Starmer, Italian pääministeri Giorgia Meloni ja Puolan presidentti Karol Nawrocki.

Reuters kertoo, että Trump on käynyt läpi tapaamistaan Putinin kanssa myös Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kanssa.

Zelenskyi tapaa Trumpin

Zelenskyi vahvistaa tapaavansa Yhdysvaltain presidentti Trumpin Washingtonissa Yhdysvalloissa maanantaina.

Zelenskyi kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Asiasta uutisoi myös uutistoimisto Reuters.

Zelenskyi kirjoittaa X:ssä käyneensä pitkän ja perusteellisen keskustelun puhelimitse Trumpin kanssa.

– Aloitimme kahdenkeskisillä keskusteluilla ennen kuin kutsuimme eurooppalaisia johtajia mukaan. Tämä puhelu kesti yli puolitoista tuntia, mukaan lukien noin tunnin mittaisen kahdenvälisen keskustelumme presidentti Trumpin kanssa, Zelenskyi kirjoittaa.

Zelenskyi vahvistaa, että Ukraina tukee presidentti Trumpin ehdotusta Ukrainan, Yhdysvaltojen ja Venäjän välisestä kolmenvälisestä tapaamisesta.

Zelenskyi ei kuitenkaan mainitse kirjoituksessaan Putinia lainkaan.

Uutinen päivittyy.

