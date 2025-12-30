Sotaa seuraava ajatushautomo ei ole löytänyt viitteitä Venäjän iskuväitteiden tueksi.
Venäjä ei ole toistaiseksi esittänyt todisteita Ukrainan väitetystä lennokki-iskusta presidentti Vladimir Putinin huvilaa vastaan. ISW-ajatushautomon mukaan mitkään merkit eivät viittaa siihen, että isku olisi tapahtunut.
Ukrainan aiemmista iskuista Venäjälle on pian julkaistu kuvia avoimissa lähteissä, mutta nyt sellaisista ei ole ISW:n mukaan mitään havaintoa.
Venäläisten oppositiolähteiden mukaan paikalliset asukkaat lähellä huvilaa eivät ole raportoineet räjähdyksistä tai ilmatorjuntatulesta.
Lisäksi ulkoministeri Sergei Lavrovin väite lähes sadan lennokin torjumisesta ja Venäjän puolustusministeriön raportti alueelta ovat ristiriidassa keskenään, ISW huomauttaa.