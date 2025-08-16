Trump antoi ensimmäisen haastattelun Putinin tapaamisen jälkeen Fox Newsille – "Zelenskyin asia"

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on antanut ensimmäisen pitkän haastattelun Alaska-tapaamisen jälkeen Fox Newsille.

Presidentit pitivät tapaamisen jälkeen tiedotustilaisuuden, jonka antia on kuvailtu niukaksi. Nyt Trump on kuitenkin kertonut lisää yksityiskohtia amerikkalaiselle Fox Newsille, jolle hän on antanut ensimmäisen haastattelunsa.

Hän kertoo antavansa tapaamiselle arvosanan 10 (asteikolla 1-10), sillä hän tuli sanojensa mukaan niin hyvin toimeen presidentti Vladimir Putinin kanssa. Hän vahvistaa, että heillä oli Alaskassa myös kahdenkeskistä aikaa.

Trumpin mukaan monista asioista keskusteltiin tapaamisen aikana, muun muassa mutta valmista ei ole vielä lainkaan. Tosin hän uskoo, että "diili" on lähellä. Hänen mukaansa keskusteluissa oli "yksi tai kaksi merkittävää asiaa", josta löytyi yhteisymmärrystä.

Hänen mukaansa eurooppalaiset maat ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi täytyy osallistaa jatkokeskusteluihin. Hänen mukaansa on Zelenskyin asia saada tulitauko aikaiseksi Ukrainassa – vaikka se vaatisi "diiliä".

– Nyt se on todella presidentti Zelenskyin asia saada se aikaiseksi. Haluaisin sanoa, että myös Euroopan maiden, heidän täytyy osallistua hieman. Mutta se on Zelenskyin asia. Jos he haluavat, minä voin olla mukana seuraavassa tapaamisessa, Trump sanoi Fox Newsin Sean Hannityn haastattelussa.

– He aikovat järjestää nyt tapaamisen presidentti Zelenskyin, presidentti Putinin ja minun välille, uskoisin.

Trump sanoo haastattelussa haluavansa, että ihmisten tappaminen Ukrainassa loppuu.

Artikkeli päivittyy