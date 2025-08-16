Trumpilta yllättävä arvio tapaamisesta: Täysi kymppi

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on antanut hieman ristiriitaisia lausuntoja tapaamisen onnistumisesta.
Venäjän presidentin Putinin ja Yhdysvaltain presidentti Trumpin tapaaminen kesti noin kolme tuntia, jonka päätteeksi he pitivät yhteisen tiedotustilaisuuden.
Kyseessä oli ensimmäinen Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien tapaaminen sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssotansa Ukrainassa helmikuussa 2022.
Molemmat kuvailivat neuvotteluita Alaskassa rakentaviksi.
– Olimme monista asioista samaa mieltä. Parissa isossa asiassa emme ole päässeet sopuun, mutta edistystä on syntynyt. Sopimusta ei ole ennen kuin sopimus syntyy, Trump sanoi.
Trump sanoi, että neuvotteluiden keskiössä on ainakin yksi iso asia, josta yhteisymmärrykseen ei ole päästy.
Myöhemmät lausunnot ovat kuitenkin huomattavasti optimistisempia. Tiedotustilaisuuden jälkeen Trumpin kerrotaan sanoneen esimerkiksi Fox Newsille, että tapaaminen oli "10" asteikolla 1-10.
Presidentit eivät avanneet tiedotustilaisuudessaan tarkemmin, mistä Alaskan-neuvotteluissa keskusteltiin ja sovittiin. Presidentit eivät myöskään vastanneet median kysymyksiin.
Tapaamiseen on kohdistunut valtava mielenkiinto, ja MTV Uutiset on seurannut tapaamista läpi yön.
