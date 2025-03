Asiantuntija järkyttyi Valkoisen talon tapahtumista – Suomella kolme syytä rauhallisuuteen

MTV Uutisten kansainvälisen politiikan asiantuntija toteaa, että Yhdysvalloissa Valkoisessa talossa eilen nähty kiivas kiistely oli ennennäkemätöntä.

MTV Uutisten kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilä kommentoi, että eilisessä tilaisuudessa Yhdysvallat halusi näyttää kaapin paikan ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ei perääntynyt. Seurauksena oli konflikti, joka ei Penttilän mukaan palvele kumpaakaan osapuolta.

– Valkoisessa talossa on yleensä hyvin suunniteltuja, kohteliaita tapaamisia, ja tämä oli kaikkea muuta.

Kysymyksiä on herännyt jopa siitä, että oliko kyseessä suunniteltu ansa Zelenskyille.

– Toki se on mahdollista. Tässä kävi niin, että sanottiin että vielä yksi kysymys. Oliko se sitten suunniteltu, että tällainen kysymys tulee, emme tiedä.

Penttilän mukaan vaikutti etenkin siltä, että varapresidentti J.D. Vancella oli sellaisia paineita, joita haluttiin tuoda tilaisuudessa esiin. Trumpin ja Zelenskyin välinen suhde puolestaan on ollut vaikea jo Trumpin ensimmäisestä kaudesta saakka.

– Nyt valitettavasti näyttää siltä, että kriittisellä hetkellä primitiivireaktiot nousivat pintaan juuri silloin kun pitäisi miettiä, miten systemaattisesti mennään yhdessä eteenpäin.

Voiko tulitauon saavuttaminen jopa nopeutua?

Penttilä toteaa, että tilanteen myötä rauhan tai tulitauon saaminen Ukrainassa saattaa kuitenkin jopa nopeutua.

– Voi olla niin, että Yhdysvallat haluaa mennä entistä nopeammin ja sanella rauhan ehdot. Samaan aikaan Euroopan on pakko reagoida siihen, että meidän pitää lisätä nopeasti Ukrainan tukea. Voi olla että otetaan käyttöön nämä jäätyneet Venäläiset varat Euroopassa, Penttilä sanoo.

– Kyllä tämä taas on yksi käännekohta, jossa mennään kohti jonkinlaista tulitaukoa.

Penttilä huomauttaa, että kyseessä ei kuitenkaan välttämättä ole sellainen tulitauko, jota Zeleskyi haluaisi.

Penttilän mukaan poliittinen säätila on muuttunut Trumpin myötä.

– Se, että olemmeko me menossa kohti Venäjän ja Yhdysvaltain pitkäaikaista yhteistyötä, niin se vaikuttaa mielestäni epätodennäköiseltä.

Penttilä toteaa, että vaikka Yhdysvallat tarjoaisi Venäjälle yhteistyötä, niin Venäjä vain poimii rusinat pullasta ja tekisi yhteistyötä muun muassa Kiinan ja Intian kansa.

– En tiedä, onko Trump niin naiivi, että uskoisi että tällainen käännekohta on mahdollinen, jossa saataisiin Venäjä pois Kiinan kumppanuudesta.

Suomen oltava hereillä

Penttilän mukaan Suomenkin pitää nykytilanteessa miettiä vakavasti kaikki vaihtoehdot. Penttilä kuitenkin listaa kolme asiaa, jotka ovat Suomen kannalta rauhoittavia.

– Numero yksi: Naton olemassaoloa ei ole kukaan Yhdysvaltain hallinnossa kyseenalaistanut. Numero kaksi: Kyllä me tiesimme, että tulitaukoa Trump haluaa ja siinä mielessä tässä ei ole mitään yllättävää. Numero kolme: Suomella on vahva puolustus ja meillä on kahdenvälinen sopimus Yhdysvaltain kanssa.

Penttilän mukaan Yhdysvallat arvostaa edelleen Trumpin aikana kahdenvälisiä suhteita ja sitä, että Suomi ja muut eurooppalaiset maat ottavat oman puolustuksensa tosissaan.

– En näe, että tämä on Suomelle dramaattinen asia. Tämä on koko Euroopalle ja transatlanttiselle suhteelle dramaattinen asia, johon Suomen pitää kyllä nopeasti reagoida.

Penttilän mukaan nyt Suomelta ja Euroopalta vaaditaan isoja panostuksia puolustukseen. Ukrainan pitäisi hänen mielestään nyt pyrkiä parantamaan suhteitaan Yhdysvaltoihin.

– Pystyykö Zelenskyi siihen, vai pitääkö jonkun muun ottaa tämä neuvotteluyhteys?

Penttilän mukaan Ukrainan on lisäksi varmistettava, että se saa tuen Euroopalta.

– Yhä edelleen on mahdollista, että Ukraina saa sellaisen ratkaisun, joka vertautuu Suomen ratkaisuihin toisen maailmansodan jälkeen.

Penttilä kiteyttää, että ainoa asia, mitä Trumpin toiminnasta jatkossa tiedetään on se, että uusia yllätyksiä on tulossa.

– Jos ei joka tunti, niin ainakin joka viikko. Tämän kanssa joudutaan nyt elämään, Penttilä sanoo.

– Silloin kun kaoottinen maailma, niin pitää varmistaa, että on joitakin keskeisiä tukipilareita, niitä Suomella on tietysti puolustus, pohjoismainen yhteistyö sekä yhteistyö JEF-maiden kanssa. Ja näitä pitää rakentaa ja vahvistaa.

Lue myös: