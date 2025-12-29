Ano Turtiainen kertoo Youtube-videollaan saaneensa poliittisen turvapaikan Venäjältä.

Entinen kansanedustaja Ano Turtiainen on kuohuttanut viime aikoina puheillaan taistelemisesta Venäjän riveissä, jopa suomalaisia vastaan.

Hän on oleillut viime ajat Venäjällä Petroskoissa.

Hän kertoi Petroskoin juna-asemalla eilen sunnuntaina kuvaamallaan videolla saaneensa kutsun Moskovaan maahanmuuttovirastoon.

Hän kertoi olevansa juuri nousemassa Moskovan junaan.

Myöhemmin hän päivitti tietoa Moskovasta, jossa hän kertoi saaneensa myönteisen turvapaikkapäätöksen. Hän sanoi olevansa yllättynyt nopeasta päätöksestä.

– Jos olisin tiennyt, millainen vastaanotto siellä oli, olisin ehkä laittanut kauluspaitaa päälle, Turtiainen kommentoi.

Turtiaisen mukaan hän pääsi maahanmuuttovirastossa heti "yläkertaan ja johtajan huoneeseen". Hänen mukaansa myös media oli paikalla.

Asian onkin uutisoinut muun muassa uutissivusto ura.ru, joka on Uralin alueen merkittävä uutis- ja tietopalvelu.

– Se oli tietysti historiallinen juttu. Koska onko Suomessa yhtään kansanedustajaa tai entistä kansanedustajaa, joille olisi Venäjän federaatosta myönnetty poliittinen turvapaikka? Semmoisessa tilanteessa ovat nyt Suomen ja Venäjän suhteet.

– Mutta tästä niitä suhteita on hyvä lähteä jatkamaan ja parantamaan, Turtianen päättelee.

