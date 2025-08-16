Päätoimittajan kommentti: Trump otti uuden roolin – rauhaa yritetään nyt toden teolla

Alaskassa avattiin ovi rauhalle, ja maanantai saattaa olla uusi ratkaisujen päivä, kirjoittaa MTV Uutisten päätoimittaja Ilkka Ahtiainen.

Ensi tietojen perusteella Donald Trumpin ja Vladimir Putinin kohtaaminen Anchoragessa tuotti pettymyksen kaikille. Optimistit pettyivät, koska sanaa tulitauko ei edes mainittu tapaamisen jälkeisessä lehdistötilaisuudessa. Tulitauko oli ainakin Trumpin etukäteispuheissa jonkinlainen tapaamisen päätavoite.

Myös pessimistit joutuivat pettymään. Trump ei syönyt Putinin kädestä, eikä Zelenskyin yli kävelty. Pelättyä presidenttien kahdenkeskistä tapaamista ei edes ollut, vaan neuvottelut tapahtuivat delegaatioiden kesken. On turhaa antaa painoarvoa Trumpin (yli)ystävälliselle käytökselle Putinia kohtaan. Kokouksen tarkoituksena oli kuitenkin hieroa rauhaa eikä kiihdyttää sotaa.

Entä kokouksen asiallinen anti – sen perusteella, mitä osapuolet julkisesti kertoivat?

On rehellistä myöntää, ettemme vielä juurikaan tiedä, mitä kokouksessa tapahtui.

Rauhantunnustelujen jumiutumisesta kielii se, ettei tulitauosta mainittu sanallakaan. Myös se, ettei lehdistötilaisuudessa saanut esittää kysymyksiä, viestii vähäisestä edistymisestä. Trumpin kommentit olivat ylipäätään ympäripyöreitä.

Mutta kyllä kokouksessa ilmeisesti ihan oikeista asioista puhuttiin. Sana rauha mainittiin. Merkille pantavaa on, että Putin viittasi lehdistötilaisuudessa ”rauhaa edistävään sopimukseen”, jonka hän toivoi eurooppalaisten ottavan myönteisesti vastaan.

Trump ei puhunut diileistä, mutta huomionarvoinen kommentti oli, että hän kertoi soittavansa Nato-maille ja Zelenskyille raportoidakseen Alaskan tapaamisesta. Ukrainan presidentti ja eurooppalaiset johtajat saivat jo lauantaiaamun aikana ensikäden tietoa siitä, millä ehdoin Putin suostuisi tulitaukoon. Tavoistaan poiketen Trump näyttää ottaneen sanelijan sijasta viestinviejän roolin. Se on uusi piirre Trump-diplomatiassa, jota tähän asti ovat leimanneet öykkärimäiset otteet.

Trumpin ansioksi on luettava, että hän avasi oven rauhanteolle Alaskan tapaamisella. Kaikkien toivomaa sopua tulitauosta Alaskan kokous ei kuitenkaan tuonut, ja voi olla, että Putinin ehdot saavat tässä kohtaa Zelenskyin paiskaamaan rauhan oven kiinni.

Silti asiat ovat nyt liikkeessä enemmän kuin kertaakaan kolme ja puoli vuotta kestäneen sodan aikana. Uusi jännityksen päivä koittaa jo maanantaina. Käytyään pitkän puhelinkeskustelun Trumpin kanssa Zelenskyi ilmoitti tapaavansa hänet Washingtonissa.

Kommentti päivitetty kello 11.08 tiedoilla Trumpin ja Zelenskyin tapaamisesta.

2:00 Näin Trump kommentoi tapaamistaan Putinin kanssa.