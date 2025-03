Risto E. J. Penttilä: Yksi seikka paljastaa, jos Putin ja Trump sopivat tänään jotain suurta

Trumpin ja Putinin puhelu on näytöstä, uskoo Risto. E. J. Penttilä.

Jos Venäjän ja Yhdysvaltojen presidenttien Vladimir Putinin ja Donald Trumpin tiistaisen puhelun jälkeen kerrotaan kaksikon tapaamisesta, on puhelimessa sovittu jotain merkittävää.

– Jos kaksi presidenttiä tapaa, täytyy olla jotain konkreettista sanottavaa ja ilmoitettavaa. Jos tämä ilmoitus tulee, silloin on menty eteenpäin, arvioi MTV Uutisten kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilä Huomenta Suomessa.

Penttilä ei pidä mahdottomana sitäkään, että Putin "vedättää" vielä mahdollisessa tapaamisessakin.

– Hän voi nostaa siellä esiin uusia kysymyksiä, Penttilä toteaa.

– Venäjä haluaa neuvotella koko Euroopan turvallisuusrakenteesta. Muut haluavat lähtökohtaisesti tulitauon ja rauhan Ukrainaan.

Todennäköisempänä Penttilä kuitenkin pitää sitä vaihtoehtoa, että Trumpin ja Putinin puhelinsoitto on "enemmän näytöstä".

Trumpin ja Putinin tiistaisen puhelinkeskustelun ajankohta ei ole tiedossa. Kaksikko keskusteli aiemmin 12. helmikuuta noin puolentoista tunnin ajan.

Trumpin presidenttikaudella Yhdysvallat on tehnyt sarjan päätöksiä, jotka ovat ajaneet Venäjän asiaa Ukrainan kustannuksella.

Puhelulta on lupa odottaa kahta asiaa, Penttilä katsoo.

– Putin käyttää tätä lykätäkseen prosessia, jotta Venäjä voi edetä rintamalla niin paljon kuin mahdollista. Trump taas voi osoittaa, että hän on tuomassa rauhaa.

Presidentit Trump ja Putin Helsingissä heinäkuussa 2018./All Over Press

Penttilä: Vain Trump luottaa Putiniin

Jos Putin ja Trump sopisivat tapaamisesta, olisi Ukrainan ja Euroopan onni, jos keskustelu olisi toisto Trumpin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin tapaamisesta, joka äityi ilmiriidaksi Valkoisessa talossa helmikuun lopulla.

– Jos Trump alkaisi huutaa Putinille, saattaisi se olla hyvä uutinen meille kaikille eurooppalaisille ja ukrainalaisille, jotka ovat olleet sitä mieltä, että Trump on luopunut kaikesta jo etukäteen.

– (Huutamisesta) ei ole mitään takeita.

Tähän mennessä Trump on vain aika ajoin uhkaillut Venäjää, mutta on tarjonnut Kremlille tähän mennessä vain porkkanaa, ei keppiä.

10:04 Katso myös: Mihin Trumpin ja Putinin puhelu maailmaa vie?

Ukraina on hyväksynyt Yhdysvaltojen tarjoaman 30 päivän tulitaukoehdotuksen. Venäjä ei ole hyväksynyt tulitaukoa.

Moskova on väittänyt haluavansa rauhaa, mutta neuvotteluissa täytyy Kremlin mukaan käsitellä seikkoja, joita Venäjä pitää sodan juurisyinä.

Näitä ovat Venäjän mukaan esimerkiksi Ukrainan Venäjä-vastainen johto ja maan mahdollinen jäsenyys puolustusliitto Natossa.

– Trump tuntuu olevan aika lailla ainoa henkilö, joka luottaa Putinin sanaan, Penttilä toteaa.

Presidentit Zelenskyi ja Trump riitelivät Valkoisessa talossa helmikuun lopulla.AOP / The Mega Agency / Jim LoScalzo - Pool via CNP / ME

"Ydinaseista lähtien"

Presidentti Trumpin diplomatia ei ole niin yksinkertaista kuin joskus esitetään, arvio aiemmin Ulkopoliittisen instituutin Venäjä, EU:n itäinen naapurusto ja Euraasia -tutkimusohjelman ohjelmajohtaja Arkady Moshes.

– Trump on ennalta-arvaamaton ja voi kääntää nopeasti kurssinsa. Se, mitä hän on tähän mennessä tehnyt on ollut varsin yksinkertaista, mutta hän haluaa täyttää lupauksensa rauhasta.

Moshesin mukaan Trump painosti Ukrainaa ensin, koska näki tämän Venäjää helpommaksi kohteeksi.

– Nyt Yhdysvallat kääntää huomionsa Venäjään. Rauha Ukrainassa ei ole ainoa asia, josta Venäjän kanssa täytyy sopia.

– Jos Venäjän ja Yhdysvaltojen suhteet halutaan normalisoida, täytyy maiden neuvotella monista asioista ydinaseista lähtien. Ainoa ydinaseita rajoittava sopimus on pian päättymässä.

Myös talouskysymysten ovat varmasti pöydällä, Moshes lisää.

– Täytyy keskustella taloudellisista kannusteista, jotka voisivat houkutella yhdysvaltalaisia yrityksiä palaamaan Venäjälle.