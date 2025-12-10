



USA saa "tosissaan" tehdyn Ukraina-paperin, mutta riittääkö se? "Putin pitää Trumpia narrina" 9:55 Millaisen vastaanoton uusi Ukraina-suunnitelma saa? Julkaistu 15 minuuttia sitten Piia Turunen piia.turunen@mtv.fi Asiantuntijat arvioivat, millaiset mahdollisuudet päivitetyllä rauhansuunnitelmalla on mennä läpi Yhdysvaltain tai Venäjän päässä. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin on tarkoitus saada tänään käsiinsä Ukrainan ja Euroopan johtamien päivittämä versio rauhansuunnitelmasta Ukrainaan. Alun perin 28-kohtainen suunnitelma on editoitu 20-kohtaiseksi. – Ehkä isoin asia Ukrainasta tänään Yhdysvaltoihin menevässä paperissa on, mitä siihen on kirjattu alueluovutuksista. Se voi myös olla ratkaiseva asia siinä, kelpaako se presidentti Trumpille, Puolustusvoimain entinen komentaja, kansanedustaja Jarmo Lindberg (kok.) arvioi Huomenta Suomessa keskiviikkoaamuna. Lue myös: Presidentti Stubb Ukrainan rauhanprosessista: "Vaikeimmat asiat vievät eniten aikaa" Trump painostaa esimerkiksi eilisessä Politicon haastattelussa Ukrainaa myöntymään erilaisiin vaatimuksiin. Niistä vaikeimmiksi tiedetään alueluovutukset.





– Presidentti Zelenskyi on toistuvasti sanonut, että Ukrainan perustuslaki ei mahdollista alueluovutuksia, Lindberg sanoo.

Toisaalta Lindbergin mukaan paperissa on selvästi "yritystä". Siitä kertoo esimerkiksi presidentti Volodymyr Zelenskyin julkisuudessa ilmaisema valmius tutkia uusien vaalien mahdollisuutta.

– Siinä mielessä nyt ollaan tosissaan ja loppusuoralla, Lindberg sanoo.

Juuri Zelenskyin puheissa näkyneen merkittävän vastaantulon takia kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Jani Kokko (kok.) pitää todennäköisenä, että Trump suhtautuu uuteen versioon positiivisesti.

– Nyt hän [Trump] pystyy taas esiintymään Moskovan suuntaan rauhanrakentajana, Kokko selittää.

"Putin vedättää Trumpia mennen tullen"

Joistakin positiivisista merkeistä huolimatta sekä Kokko että Lindberg muistuttavat, että Ukrainan ja Euroopan johtajien näkemystä on hyvin vaikea sovittaa yhteen Venäjän kanssa.

– Todennäköisesti Venäjän presidentti keksii jälleen uuden keinon ja uuden vaatimuksen, jolla hän ei Yhdysvaltojen kätilöimää tulitauko- tai rauhansopimusehdotusta tule hyväksymään. Ja sitten palataan taas tähän pattitilanteeseen, jossa on oltu jo pidemmän aikaa, Kokko toteaa.

Moni toivoo, että Trumpin kärsivällisyys Putiniin loppuisi.

– Täytyy sanoa, että nämä sanktiot, jotka kohdistuvat Lukoiliin ja Rosneftiin, ovat alkaneet purra. Olisi hienoa, jos tällä linjalla jatkettaisiin, koska ei Venäjän taloudella niin valtavan hyvin mene. Heidän vararahastonsa on menossa nolliin, Lindberg sanoo.

– Jos Euroopan johtajat nyt saisivat päätöksen Ukrainan tukemisesta Venäjän jäädytetyillä varoilla, voisi tulla tilanne, jossa taloudelliset paineet saisivat lopultakin presidentti Putinin harkitsemaan jonkinlaista sopimusta, Lindberg jatkaa.

Trumpin puheet Venäjästä ovat tiukentuneet vaalikampanjaan tai alkuvuoteen verrattuna, mutta Kokon mukaan tuskallisen hitaasti.

– Trumpilla tuntuu olevan tietynlainen viehtymys autoritäärisiin johtajiin. Hänellä on vaikeuksia käsitellä Putinia niin kuin Yhdysvaltain presidentin kuuluisi käsitellä, Kokko sanoo.

– Kyllä tässä Venäjän presidentti pitää Yhdysvaltain presidenttiä voiko sanoa jopa narrina. Hänhän vedättää Donald Trumpia mennen tullen tarjoamalla vähän, että Venäjä on valmis tähän ja tähän – mutta sitten, kun pitäisi oikeasti sopia asioista, ei mitään vastakaikua. Niin kuin nähtiin Alaskan neuvotteluissa: suuret odotukset, mutta ei mitään konkreettista lopputulosta, Kokko päättää.