Teivo Teivaisen mukaan diplomatian virallinen tavoite sodan päättymisestä on yhä etäinen, koska todennäköisyys minkään ehdotuksen kelpaamisesta Venäjälle on pieni.

Volodymyr Zelenskyin ja Donald Trumpin tapaamisen jälkeen Floridassa ei kerrottu suurista konkreettisista läpimurroista. Silti Yhdysvaltain ja Ukrainan presidenttien lehdistötilaisuudessa viriteltiin myönteistä ilmapiiriä ja todettiin rauhan Ukrainassa olevan nyt lähempänä kuin koskaan.

– Kirjaimellisesti se varmasti pitää paikkansa. Tapahtuipa se sitten huomenna tai 30 vuoden päästä, niin varmasti se on tänään lähempänä kuin eilen, maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen Helsingin yliopistosta myöntää.

Hänen mukaansa todennäköisyys sille, että neuvotteluista saataisiin aikaiseksi joku Venäjälle kelpaava ehdotus, vaikuttaa kuitenkin tällä hetkellä varsin pieneltä. Käynnissä olevan diplomatian todellinen tavoite onkin Teivaisen tulkinnan mukaan Trumpin pitäminen tyytyväisenä ja edes jotenkin mukana Ukrainaa tukevassa läntisessä rintamassa.

– Trumpin tyytyväisenä pitämisellä on joka tapauksessa yhä Ukrainan sotilaallista kykyä vahvistava vaikutus, Teivainen perustelee.

Siksi myös läntisen Euroopan maiden "halukkaiden koalitiossa" pyritään tukemaan Ukrainaa, jotta se saisi mahdollisimman hyvän neuvotteluaseman ei Venäjän vaan nimenomaan Yhdysvaltain kanssa.

– Diplomaattisesti on tietysti vaikea sanoa ääneen sitä, että jännite ja hankaluudet Yhdysvaltain kanssa ovat juuri nyt se asia, johon tässä pannaan paukkuja, Teivainen sanoo.