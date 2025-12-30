Sodassa palvelleiden veteraanien on raportoitu syyllistyneen satoihin väkivaltarikoksiin.

Merkittävä määrä Ukrainan sodasta palanneita venäläisiä sotilaita on tiettävästi syyllistynyt vakaviin rikoksiin venäläissiviilejä kohtaan, uutisoi venäläinen riippumaton uutissivusto Verstka. Myös Ison-Britannian puolustusministeriö kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä.

Verstkan mukaan noin 550 siviiliä on kuollut ja 465 loukkaantunut väkivaltarikoksissa sodasta palanneiden veteraanien toimesta. Sivuston mukaan noin puolet rikoksista on entisten vankien tekemiä.

Venäläinen palkka-armeija Wagner alkoi rekrytoida vankeja Ukrainan sotaan vuonna 2022, ja Verstkan mukaan noin 180 000 vankia on tähän mennessä värvätty asevoimiin. Palkka-armeijan on kerrottu pelotelleen sotilaitaan väkivallalla ja jopa kuolemalla.

Palkka-armeijan uskotaan kuihtuneen kasaan juhannuksena 2023 tehdyn kapinamarssin jälkeen. Pian kapinan jälkeen Wagnerin tunnetuimmat keulahahmot Jevgeni Prigozin ja Dmitri Utkin kuolivat heitä kuljettaneen lentokoneen räjähdettyä ilmassa. Koneen räjähdykseen johtaneet syyt ovat epäselvät.