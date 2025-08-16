Venäjä iski Ukrainaan ohjuksella ja lennokein Trumpin ja Putinin neuvotellessa

Venäjä iski Ukrainaan jälleen viime yönä.

Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä iski Ukrainaan yön aikana 85 lennokilla ja yhdellä ballistisella Iskander-ohjuksella.

Venäjän kerrotaan iskeneen neljän Ukrainan eri alueen rintama-alueille.

Ukrainan ilmavoimien mukaan se onnistui torjumaan lennokeista 61. Iskut alkoivat perjantai-iltana ja jatkuivat lauantaiyönä.

Iskuja tehtiin samaan aikaan, kun Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump neuvottelivat Ukrainan sodan lopettamisesta Alaskassa. Presidentit eivät saavuttaneet sopimusta noin kolme tuntia kestäneissä neuvotteluissa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ei ole vielä ottanut kantaa neuvotteluihin. Hän kuitenkin kommentoi perjantai-iltana ennen Trumpin ja Putinin tapaamista Venäjän jatkaneen iskuja Ukrainaan.