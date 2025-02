Upin johtaja: Kremlissä ei vielä juhlita

Ulkopoliittisen instituutin Hiski Haukkalan mukaan Kremlissä ei vielä juhlita, vaikka tilanne onkin kehittynyt Venäjälle mieluisasti.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kävi eilen odotetun puhelinkeskustelunsa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa Ukrainan sodan päättämisestä.

Onko nyt toteutumassa uhkakuva, että Yhdysvallat neuvottelee Venäjän kanssa Ukrainan ja muiden eurooppalaisten päiden yli, Ulkopoliittisen instituutin (Upi) johtaja Hiski Haukkala?

– Kyllähän tässä vähän semmoinen maku tietysti on. Tosin me emme nyt tiedä ihan kaikkea siitä, mitä koordinaatiota on tapahtunut niin sanotusti veran alla. -- Kyllä tässä nyt tähän sellainen olo on, että ei Ukraina ainakaan kaikkein tiiveimmin ole tässä luupissa mukana.

Haukkalan mukaan on "silmiinpistävää", että keskusteluyhteys nähtiin nimenomaan Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä.

Trump soitti Putinille ennen Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyiä, jonka kanssa hän kävi myös puhelinkeskustelun samana päivänä.

– Tietysti ei (Ukrainaa) täysin sivuutettu tässä. Kaipa sielläkin Yhdysvalloissa ymmärretään, että on tässä Ukrainallakin toimijuutta.

Haukkalan mukaan puhelut ovat merkki siitä, että Ukrainan sotaan yritetään tosissaan löytää ratkaisua.

– Kyllähän tuo on merkki siitä, että tunnustelevia keskusteluja on taustalla käyty ilmeisesti venäläisten ja yhdysvaltalaisten välillä, ja nyt haetaan poliittista liikevoimaa tämän sodan ratkaisuun.

"Ei kuulosta tehokkaalta neuvottelutaktiikalta"

Yhdysvaltain hallinnon kommenteissa liittolaisia on tyrmistyttänyt muun muassa se, että sulkemalla pois Ukrainan Nato-jäsenyyden ja vanhojen rajojen palauttamisen Trump näyttää antavan Venäjälle sen haluamia asioita jo ennen kuin neuvotteluja on virallisesti edes aloitettu.

– Tietysti me ei tiedetä sitä, mitä neuvotteluja on käyty julkisuudelta piilossa. Normaalisti tällaiset prosessit menevät niin, että ensin neuvotellaan veran alla asioita ennen kuin sitten huipputasolla kohdataan, ja viimeiset mahdolliset kiistakysymykset sovitaan tai silotellaan, Haukkala kertoo.

Jos tilanne on kuitenkin avoin ja neuvottelut ovat oikeasti vasta aluillaan, ei Yhdysvaltain toiminta vaikuta hyvältä neuvottelutaktiikalta.

– Ei se kuulosta kauhean tehokkaalta neuvottelutaktiikalta siivota pois pöydältä keskeisiä kysymyksiä, jotka ovat kuitenkin neuvotteluvaltteja, Haukkala sanoo.

Ukrainan haaveet Nato-jäsenyydestä näyttävät olevan toistaiseksi jäissä, sillä Yhdysvaltojen mukaan jäsenyys ei ole realistisesti osa rauhansuunnitelmaa.

– Ei Nato-jäseneksi tulla, jos Yhdysvallat ei asiaa kannata. Tietysti formaalisti kaikkien jäsenmaiden pitää kannattaa jäsenyyttä, mutta Yhdysvallat viime kädessä luo sen turvatakuun, Haukkala sanoo.

Kremlissä "ei vielä samppanjaa paukutella"

Ovatko kaikki Ukrainan pahimmat pelot nyt käymässä toteen?

– Ei tämä nyt huonoin mahdollinen tilanne ole. Eilen kuitenkin on tullut tietoa siitä, että Ukrainan tukea jatketaan ja on tässä Trumpkin viitannut siihen. (Yhdysvaltain puolustusministeri) Pete Hegsethin puheenvuorossa todettiin, että Yhdysvallat on sitoutunut Ukrainan suvereniteettiin ja olemassaoloon.

Haukkalan mukaan on mahdollista, että neuvottelut eivät johda mihinkään, ja sota Ukrainassa saattaa myös jatkua.

Tutkijan mukaan Kremlissä tuskin siis varauksetta juhlitaan Yhdysvaltain kannanottoja, vaikka tilanne näyttääkin kehittyvän sille suotuisaan suuntaan.

– Heidän lasinsa on varmaan nyt puoliksi täynnä eikä puoliksi tyhjä, mutta eihän tämä ole vielä se, mitä he ovat tavoitelleet. He ovat kuitenkin tavoitelleet Ukrainan alistamista, aseistariisuntaa ja täydellistä asettautumista Venäjän valtapiiriin. -- Ei tämä varmasti täytä sitä tavoitteenasettelua, joka Putinilla on ollut, kun hän on tähän sotaan lähtenyt, joten ei siellä varmaan vielä sampanjaa paukutella.

Kestävän rauhan saaminen Ukrainaan vaatisi Haukkalan mukaan sitä, että Venäjä tyytyisi siihen, mitä se saa mahdollisessa sopimuksessa.

– Ilman sitä kestävää rauhaa on mahdotonta saavuttaa. Kyse on vain välirauhasta tai jostakin tauosta, jonka jälkeen sitten vyörytys jatkuu. Meidän kannaltamme kestävä ja oikeudenmukainen rauha tietysti tarkoittaa, että Ukraina saa itselleen mahdollisimman hyvän tulevaisuuden eväät.

Lue myös: