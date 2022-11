Asiantuntija hätkähti MM-rallin hullun päivän satoa: "Ei ole ansainnut sitä paikkaa – mitä he näkevät hänessä?"

Toyota jatkaa hyvin tutulla miehityksellä . Ainoa muutos on se, että Hyundaille siirtyneen Esapekka Lapin paikan ottaa päättyneellä sesongilla Toyota Next Generation -tiimissä WRC-kalustolla ajanut Takamoto Katsuta .

IMAGO/PanoramiC/ All Over Press

Katsuta ei ole kompastuskivi

Asiantuntija hämillään Hyundaista

– Eihän Breen ole ajosuorituksillaan päättyneeltä kaudelta ansainnut sitä paikkaa. Se on kummallista, että mitä he näkevät hänessä, asiantuntija jatkaa.

– Toivottavasti hänellä on tarpeeksi laaja-alainen näkemys tehtävään, ja että hän antaa tiimin sisällä oleville henkilöille toimivallan tehdä ralliautosta hyvän. Se on varma, että Hyundain tiimistä löytyy tietotaito, jolla voitetaan maailmanmestaruuksia. Nyt kysymys onkin, että miten tallin johto toimittaa sen, mihin tiimi kykenisi. Annetaanko siellä oikeanlaiset eväät tekemiseen?

Mitä tekee Tänak?

Suomalaisten tulevaisuus

– Suninen ja Lindholm ovat pystyneet toimittamaan tuloksia. Heillä on ollut riittävän hyvä kalusto, he ovat ajaneet taitojensa mukaan ja he pystyisivät haastamaan WRC-kuskeja. Huttusella on puolestaan ollut huono kalusto, eikä hän ole pystynyt osoittamaan mitään tällä kaudella, mutta hänen taitonsa riittäisivät siihen mihin Sunisen ja Lindholmin.