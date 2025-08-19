Jari-Matti Latvalalta varoittava huomio kiihkeästä maailmanmestaruustaistosta – "Hän on vaarallinen"

Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala pitää Hyundain tähtikuljettajaa Ott Tänakia vaarallisena haastajana kuljettajien MM-taistelua ajatellen.

WRC-kausi on ylittänyt jo puolivälinsä ja edessä on vielä viisi MM-rallia. Yhdeksän ajetun MM-rallin jälkeen kuljettajien mestaruustaisto on vielä täysin levällään.

Toyotan Elfyn Evans johtaa MM-sarjaa kolmen pisteen erolla Kalle Rovanperään. Sebastien Ogier ja Ott Tänak kärkkyvät puolestaan vain 13 pisteen päässä.

Seuraavaksi rallisirkus siirtyy Paraguayn sorateille ensimmäistä kertaa WRC-historiassa. Uusi ralli ja täysin uudet erikoiskokeet luovat MM-taistoon tulisen mausteen.

– Taistelusta on tulossa aika mielenkiintoinen. Kaverit puskevat nyt todella kovaa. Taistelu on tiukkaa, ja kun menemme uuteen ralliin Paraguayhin, niin luulen, että näemme siellä draamaa, Latvala povaa Dirtfishin haastattelussa.

– En tiedä Paraguaysta paljoakaan. En ole katsonut paljon videoita, mutta voimme odottaa nopeita teitä – ehkä vähän niin kuin Argentiinassa, Latvala ennakoi.

Toyotan tähtikuski Ogier on jo ilmoittanut ajavansa loppukaudella maailmanmestaruudesta, vaikka tälläkin kaudella ranskalaisen piti esiintyä vain ennalta valikoiduissa ralleissa. Mutta kun Ogier on yhä mestaruustaistossa iskuasemissa, haluaa hän jahdata uransa yhdeksättä maailmanmestaruutta.

Latvalalla on Toyotan tallipomona makoisat oltavat, sillä Ogierin lisäksi myös Evans ja Rovanperä ovat hyvissä asetelmissa mestaruustaistossa.

Latvala kuitenkin lausuu varoittavat sanat Hyundai-tähti Tänakista.

– Totta kai on kiva, että siellä on kolme Toyota-kuljettajaa, mutta meidän on myös varottava Ott Tänakia. Hän on motivoitunut ja voi olla vaarallinen. Ehkä tilanne voi olla hänelle hieman helpompi, kun hän ei enää putsaa tietä, kuten Suomessa. Se on kuitenkin varmaa, että loppukaudesta tulee todella jännittävä, Latvala sanoo.