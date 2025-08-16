Näin Kalle Rovanperän käy MM-taistelussa: "Pöytä on puhdas"

Kalle Rovanperän voitti Suomen MM-rallin, mutta onko hän mestarisuosikki tämän vuoden sarjassa? MTV Urheilun asiantuntijat vastaavat.

MM-rallin kautta on jäljellä viisi osakilpailua. Toyotan Elfyn Evans johtaa sarjaa kolmen pisteen erolla tallikaveriinsa Rovanperään.

Kymmenen pisteen päässä väijyvä Toyota-kuski Sebastien Ogier ilmoittautui niin ikään mukaan mestaruustaisteluun, vaikka kahdeksankertainen mestari ajaa tänäkin vuonna vajaata MM-sarjaa. Myös Hyundain Ott Tänak on kymmenen pisteen iskuetäisyydellä MM-kärkimies Evansista.

MTV Urheilu kysyi asiantuntijoiltaan Riku Tahkolta, Jari Ketomaalta ja Janne Fermiltä näkemystä siitä, kuka lopulta vie tämän vuoden maailmanmestaruuden.

Riku Tahko:

Kalle Rovanperä.

– Hyppään nyt Kalle Rovanperän kelkkaan tässä. Huikean Jyväskylän jälkeen ounastelen, että myös ne syksyn asfalttikisat voisivat olla hyviä Kallelle ja Jonnelle.

– Nyt pöytä on puhdas siitä, minkä kanssa kipuiltiin keväällä. En edelleenkään sano, että Paraguaysta ja Chilestä tulisi mitään ilotulitusta, mutta suunta on oikea, ja Kalle on nyt ratkaissut ongelmansa myös soralla.

Jari Ketomaa:

Sebastien Ogier.

– Minun papereissani Rovanperä ei ole vahvin suosikki. Jyväskylä oli hieno suoritus, mutta vieläkin epäilen, että löytyykö samanlainen isku muissa ralleissa, jotka ovat vielä niin erityyppisiä ja vaativia?

– Ogier on miettinyt tilannettaan kauan ja päättänyt lähteä hakemaan vielä sitä yhtä mestaruutta. Viime vuonna mestaruus meni ihan hänen omiin virheisiinsä, joten hänellä on todistettavaa, että hän pystyy vielä siihen.

Janne Ferm:

Kalle Rovanperä.

– Toyota osoitti Kanarialla aika kovaa asfalttivauhtia Hankookin renkailla. Keski-Euroopan ja Japanin kisat ovat erityyppisiä, mutta silti kaksi asfalttikisaa on vielä tulossa, ja Kalle saa varmasti auton toimimaan niissä.

– Toinen asia, joka puoltaa Kallea, ovat kaksi täysin uutta kilpailua Paraguayssa ja Saudi-Arabiassa. Niissä Kalle on normaalisti todella hyvä. Paraguay voi olla tosi yllätyksellinen eikä kenelläkään ole oikein kokemusta sieltä. Auton säästötalkoilla tulee olemaan myös merkitystä siellä.

MM-ralli huipentuu viiteen osakilpailuun Paraguayssa, Chilessä, Keski-Euroopassa, Japanissa ja Saudi-Arabiassa.