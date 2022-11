Jari-Matti Latvala kommentoi viimein Toyotan salaista projektia – "Kehitystyö on ihan alussa"

Kuten MTV Urheilu kertoi jo lokakuussa, on Toyota saanut Rally2-luokituksen autonsa pyörille ja aloittanut myös kilpurin testaamisen. Vielä tuolloin Toyotan leiristä ei kuitenkaan hiiskuttu sanallakaan projektista, koska se haluttiin lanseerata Toyotan kotirallissa Japanissa.

WRC-tallin päällikkö Jari-Matti Latvala on kierrellyt ja kaarrellut aiheen ympärillä jo pitkään, mutta nyt tuurilainen voi vihdoin kertoa mielenkiintoisesta projektista vähän lisää.

– Autoa on pitkään suunniteltu ja mietitty. Silti varsinaista kehitystyötä auton suhteen on tehty vasta hyvin vähän aikaa. Kehitystyö on ihan alussa, Latvala sanoo MTV Urheilulle.