Ott Tänakin jättisiirto yllätti asiantuntijan – yksi asia virolaistähdessä närkästyttää: "Olen pettynyt"

Rallisivusto Dirtfish uutisoi tiistaina, että Tänak siirtyy kaudeksi 2024 takaisin Hyundain ohjaksiin. Korealaistalli on Tänakille hyvinkin tuttu, sillä hän ajoi tallissa kausina 2020-22.

– Olen pettynyt Tänakin poukkoilevuuteen ja että hän lähtee Fordilta. Olisin toivonut, että hän jaksaisi jatkaa Fordilla, jotta siellä olisi huippukuljettaja. Sarjassa nyt on vain tosi vähän niitä huippukuljettajia, jotka pystyvät huippusuorituksiin, Ketomaa summaa.

– Ensireaktiona olen pettynyt, ettei antanut Fordille mahdollisuutta, mutta ymmärrän tietty Tänakiakin. Hyundailla on ihan eri tason resurssit. Tuolla meriittilistalla, joka hänelläkin on, hän haluaa tiimiltä tiettyä tasoa, eikä halua olla puuhastelemassa, mitä Fordinkin homma on välillä ollut.