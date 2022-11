Jari-Matti Latvalalta paljastus asemastaan Toyotalla

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Toyotalle kaksi kulunutta vuotta ovat olleet satumaisia, kun tiimi on juhlinut kumpaisellakin kaudella sekä kuljettajien, kartturien että valmistajien maailmanmestaruutta.

Toyotalla johtovastuuta on jaettu. Johtoportaassa toimivat Latvalan lisäksi urheilutoimenjohtaja Kaj Lindström , tekninen pomo Tom Fowler sekä projektijohtajan titteliä kantava Yuichiro Haruna .

Latvala paljastaa MTV Urheilulle, että hommat Toyotan tallipomon roolissa jatkuvat myös ensi kaudella. Asiasta on jo sovittu Toyotan nokkamiehen Akio Toyodan kanssa.

– Minua on pyydetty katsomaan ensi vuotta. Alustavasti on sovittu ensi vuodesta, mutta varsinaista sopimusta ei ole tehty. Aika selvällä pohjalla se on, Latvala sanoo.