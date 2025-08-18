Juha Kankkuselta hätkähdyttävä lausunto

Ralliautoilun kautta aikain ensimmäinen nelinkertainen maailmanmestari Juha Kankkunen on tehnyt komean paluun MM-sarja WRC:n huipulle, mutta auton rattiin mies ei enää sen suuremmin haikaile.

Kankkunen tuuraa tällä kaudella Jari-Matti Latvalaa Toyotan tallipäällikkönä useissa MM-ralleissa. Toyota on voittanut kauden yhdeksästä MM-rallista kaikki muut paitsi Kreikan Akropolis-rallin, ja Kankkunen myhäilee Autosportille nauttineensa päällikön hommista.

– Onhan se hieman erilaista (kuin kuljettajan homma), mutta toistaiseksi olen kyllä nauttinut siitä. Omaa uraa voi elää näiden hyvien kuljettajien kautta yhä, mutta sanotaanko niin, että tässä roolissa olet enemmän hermona kuin mitä olit ajaessasi, Kankkunen kertoi Autosportin haastattelussa, jossa hän saa osakseen suitsutusta Toyota-kuskeista Elfyn Evansilta ja Kalle Rovanperältä.

Kankkunen ei kaipaa enää lainkaan kilpailemista ralliauton ratissa tai kamppailemista voitoista ja mestaruuksista. 66-vuotias tallipomo sanoo olevansa "liian vanha", ja kaiken lisäksi hänen uransa on ollut ohi jo aikapäiviä sitten.

Vuosikymmenten mittainen taival lajin huipulla tiivistyy Kankkusen suussa hätkähdyttävällä tavalla.

– Ajoin yli kaksi miljoonaa kilometriä, joten se riittää.

– En kaipaa sitä lainkaan. Tein tarpeeksi, ja olen siihen erittäin tyytyväinen.

