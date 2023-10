Ott Tänakin sokkipäätös sysäsi Toyotan vaaravyöhykkeelle MM-rallissa – "Siihen ei ole varaa"

MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

Dirtfish uutisoi tiistaina, että virolaistähti Ott Tänak palaa ensi kaudeksi takaisin Hyundain riveihin.

M-Sportilla tällä kaudella ajanut Tänak on ollut tallinsa ehdoton ykköskuljettaja ja ainoa menestystoivo Pierre-Louis Loubet’n rämpiessä.

Tänakin siirtopelin myötä kuskipeli avautuu jälleen uusiin ulottuvuuksiin. M-Sport tarvitsee Tänakin tilalle kipeästi laadukkaan ja nopean kuljettajan, joten Ketomaa kääntää katseensa Toyotan Elfyn Evansiin, jonka Toyota-sopimus päättyy tähän kauteen.

– Kyllä tuo avaa peliä niin, että mielestäni Evansin kaappaus Toyotalta olisi nyt mahdollinen. Mutta ei Evanskaan ole ihan Tänakin vauhtinen kuski – valitettavasti, Ketomaa pohtii.

Thierry Neuville ja Tänak muodostavat Hyundailla ensi kaudella niin kovan kaksikon, ettei Toyotalla ole varaa päästää Evansia lipeämään käsistään.

– Siihen ei missään nimessä ole varaa. Evansilla on nyt neuvotteluvaltti Fordin suuntaan, kun hänellä ei sitä sopimusta ole. Hänellä on mahdollisuus neuvotella itselleen parempaa sopimusta. Toyotalla on nyt todella vahva kolmikko, Ketomaa viittaa tällä kaudella ajaneisiin Rovanperään, Sebastien Ogieriin ja Evansiin.

Mediatietojen mukaan Ogier olisi halukas jatkamaan Toyotalla myös ensi kaudella, mutta Evansin ympärillä riittää vielä kysymysmerkkejä, jotka voivat pakottaa Toyotankin vielä kuljettajamarkkinoille.

– Ogier hyvin todennäköisesti jatkaa, mutta jos Evans lähtee pois, niin Toyotan on pakko katsoa Teemu Suninen-Esapekka Lappi-akselille, Ketomaa sanoo.

– Sunisessa on potentiaalia, mutta Lapin suoritukset jäävät tältä vuodelta mollivoittoisiksi. On ollut mahdollisuus ajaa hyvää tulos koko kauden mittakaavassa, mikä ei kyllä sitä ole ollut. Se jättää aika vähän Toyotalle mahdollisuuksia. Ogier ei kuitenkaan tule ajamaan koko kautta.

Dirtfishin mukaan Lappi ja Suninen saattavat jatkaa ensi kaudella Hyundailla jakaen yhden tallin autoista. Vaikka suomalaiskaksikon otteet ovatkin heilahdelleet, ovat he osoittaneet tasonsa MM-sarjassa.

– Heillä on kuitenkin hyviä tuloksia tältä vuodelta. Suniselta oli tämä Chilen ralli vauhdillisesti hyvä, vaikka ulosajo tuli. Lappi on kuitenkin ajanut podiumille useita kertoja tänä vuonna. Toivotaan, että molemmat – varsinkin Lappi, pystyy vielä ottamaan yhden askeleen varmempaan suuntaan.

– Jos ei aja maailmanmestaruudesta, niin ajaa ainakin sata varmoja kakkosmiehen pisteitä tiimille, mikä auttaa sitten tiimien maailmanmestaruuteen. Molemmilla on hyvä mahdollisuus hyviin tuloksiin, missä tahansa tiimissä. Ei niitä kuskeja ole paljon, jotka ovat tuonkin vertaa osoittaneet kykenevänsä ajamaan hyvin noilla autoilla.

M-Sportin tulevaisuus näyttää sumuiselta

Onko M-Sportin aika MM-rallissa ohi? Omistaja Malcolm Wilson myönsi suuret vaikeudet Kreikan osakilpailussa syyskuussa.

Tänakin lähtö jättää valtavan aukon M-Sportiin, sillä virolaistähti on tuonut tällä kaudella omalla henkilökohtaisella lahjakkuudellaan valonpilkahduksia haastavassa tilanteessa olevan tallin ympärille.

Virolaisen lähdön myötä tulevaisuus näyttää usvaiselta.

– Jos se on ollut sumuinen aiemmin, niin nyt se muuttui vielä sumuisemmaksi Tänakin lähdön myötä, Ketomaa sanoo.

Yksi mahdollisuus tilanteen parantamiseksi on laadukkaan ja kokeneen kuljettajan palkkaaminen Tänakin tilalle. Tällä hetkellä nuoli osoittaa Evansin suuntaan.

– Evans on pieni mahdollisuus. Hän on Red Bullin urheilija, niin jos he saisivat sieltä sen verran rahaa, että saisivat Evansin. Se jeesaisi pikkuisen, Ketomaa sanoo.

Tänak on ollut M-Sportille kuljettaja, joka on pystynyt haastamaan Toyotan ja Hyundain tähtikuskit toden teolla, vaikka M-Sportin kalusto ja resurssit eivät olekaan aivan yllä mainittujen tallien tasolla.

Jos Evans siirtyisi M-Sportille, ei Ketomaa uskoisi tallin yltävän mestaruustaistoon.

– En näe Evansia kuitenkaan ihan Tänakin tasoisena kuljettajana. Tämän hetken taso vauhtia ei ole ihan maailmanmestaruuteen oikeuttavaa. Hän pystyy ajamaan kakkos-, kolmos- ja nelossijan vauhtia.

– Kalle Rovanperä ja Ott Tänak ovat niitä nopeimpia kuljettajia ja sitten tulee Neuville ja Evans seuraavassa kategoriassa. Jos Tänak ja Rovanperä ajavat molemmat täydellisen kauden, niistä kahdesta tulee maailmanmestari. Jos Evans menisi M-Sportille, siellä olisi vähän valoa tunnelin päässä, kun olisi auto aina podiumtaistelussa mukana ja jopa kilpailun voittoja tulisi, Ketomaa summaa.

Mutta jos M-Sport ei saa Tänakin tilalle laadukasta, jo tasonsa näyttänyttä kuljettajaa, voi talli lipua ankeille vesille, mikä ei osaltaan ainakaan parantaisi Fordin panostusta M-Sportin ralliprojektiin.