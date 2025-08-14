Rallikuskilta mielenkiintoinen vihjaus – "Totta kai yritän vakuuttaa heidät"

Andreas Mikkelsen yrittää vakuuttaa Skodan palaamaan rallin MM-sarjan pääluokkaan vuonna 2027, kun tekniset säännöt muuttuvat.

Norjalaisella on pitkä historia tšekkiläismerkin kanssa. Mikkelsen kruunattiin IRC-sarjan mestariksi vuosina 2011 ja 2012, jolloin autona oli Skoda. Mestaruudet auttoivat Mikkelseniä nousemaan kuskiksi Volkswagenin MM-ohjelmaan mukaan.

Kun VW vetäytyi ralliin MM-sarjasta kauden 2016 päätteeksi, kolme MM-pronssia saavuttanut Mikkelsen haki jälleen vauhtia tutusta kumppanista. Paikka aukesikin Citroënin kautta Hyundaille.

Yhteistyö Hyundain kanssa päättyi vuoteen 2019. Tynkäkaudella 2020 Mikkelsen nähtiin yhdessä kisassa ja silloinkin autona oli Skoda Fabia.

Kaudet 2021–2023 Mikkselsen nähtiin yksityistiimi Toksport WRT:n omistaman Skoda Fabia Rally2 -auton ohjaimissa, kun mies haki jälleen nousua pääluokkaan.

Viime kaudella hänet nähtiin viidessä MM-rallissa Hyundain Rally1-autossa.

Andreas Mikkelsen nähtiin viime kaudella Hyundain ratissa./All Over Press

Osittaisen Hyundai-ohjelman jälkeen Mikkelsen on jäänyt ilman ajopaikkaa vuodelle 2025 ja harkitsee siksi vaihtoehtojaan.

Hän on jo pitkään tehnyt selväksi, ettei maksa ajamisesta, joten kaikki mahdollisuudet on löydettävä tehdastiimistä.

"Olen edelleen motivoitunut"

Stage Mode -podcastin uusimmassa jaksossa Mikkelsen puhui tulevaisuudestaan.

Hän myönsi, että yhteistyö Skodan kanssa olisi järkevää, jos autovalmistaja sitoutuisi vuonna 2027 voimaantuleviin sääntöihin, jotka ovat lähempänä nykyistä Rally2-mallia.

– Totta kai haluan palata pääluokkaan. Kokopäiväisenä koti-isänä oleminen on todella mukavaa, mutta kaipaan kilpailua.

– Olen edelleen erittäin motivoitunut ja minulla on paljon kokemusta uusien autojen rakentamisesta tai kehittämisestä. Joten kyllä, tietenkin yritän vakuuttaa Skodan, mutta katsotaan.

– Mielestäni uudet säännöt vuodelle 2027 ovat mielenkiintoiset. Odotamme kai vain lopullisia sääntöjä nähdäksemme, ovatko ne oikeasti kiinnostavia uusille valmistajille, uusille virityspajoille tai jollekin uudelle toimijalle.

Mikkelseniltä kysyttiin, olisiko yhteistyö Skodan kanssa hänen ykköstavoitteensa. Norjalainen totesi, että hän täytyy nyt olla fiksu.

– Minun on tarkasteltava, mikä on oikea tie eteenpäin. Jos ottaa huomioon historiani Skodan kanssa, ja jos he ottaisivat askeleen eteenpäin, olisi hyvin luonnollista yrittää olla osa sitä, koska suhteemme on niin hyvä, Mikkelsen puntaroi.

Samalla hän toteaa, että vaihtoehtoina ovat myös muut arvosarjat kuin pelkkä ralli.

– Sanotaanko, että kaikki rallista oppimani helposti siirrettävissä esimerkiksi aavikkoralleihin, Extreme E -sarjaan ja muihin tällaisiin kestävyyskisoihin. Ne ovat tietysti erilaisia ralliin verrattuna, mutta uskon, että sopeutuisin nopeasti.

– Sydämeni on tietenkin edelleen rallin MM-sarjassa, ja siellä haluan olla. Mutta koska tällä hetkellä sarjassa on vain kaksi tehdastiimiä, se on erittäin vaikeaa, Mikkelsen toteaa.