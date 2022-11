Kommentti: Tänak pyyhki Rovanperällä loppukaudesta lattiaa, Loeb saattoi tallikaverinsa naurunalaiseksi – sinivalkoinen MM-rallikausi oli tarinoita täynnä

– Pitää saada tunne autoon ja mennä auton ehdoilla. Vaikka tuntee, että joku mutka on menty aiemmin kaasu pohjassa, jos auto ei pysy tiessä, ei voi mennä enää kaasu pohjassa. Ei voi mennä muistikuvan varassa, Jari-Matti Latvala maalaili MTV Urheilulle huhtikuussa 2020.

– Kuljettajalla on oma identiteettinsä. Ei sitä pysty täysin muuttamaan, mutta sopeutumaan pystyy kyllä. Sopeutuminen on kaikkein tärkein asia.

Evansia kävi useampaan otteeseen jopa sääliksi. Hänen kohdallaan sorruttiin ennen kauden alkua vanhanaikaiseen: rallissa, ja urheilussa ylipäätään, ei voi koskaan luottaa etukäteen siihen, että hyvän nykytilanteen anisiosta ensi vuonnakin on mahdollisuus.

Tänakilta jäätävät jäähyväiset

Video: C Moren asiantuntijat arvioivat: tällainen oli Toyotan rallikausi 2022

MM-pisteiden jakauma alku- ja loppukauden välillä:

Eikä ilmeisen hyvin sujunut i20 N -auton kehitystyö suinkaan lopu tähän. Joidenkin arvioiden mukaan nyt se vasta alkaa. Yhtä kaikki selvää on, että sunnuntaina Japanissa nähty auto oli hyvin erinäköinen kuin se, joka ilmestyy tammikuussa lähtölavalle Monte Carlossa.

Hyundain tuloskäyrä osoittaa herkullisella tavalla ylöspäin, ja tämän on varmasti pannut merkille myös talliin ensi kaudeksi Toyotalta siirtyvä Esapekka Lappi .

Pappa jaksaa painaa

Video: C Moren asiantuntijat arvioivat: tällainen oli Hyundain rallikausi 2022

Periaatteessa on ehkä vähän epäreilua verrata ketään rallikuljettajaa Sébastien Loebiin, mutta koska 9-kertaisella maailmanmestarilla on ikää jo 48 vuotta ja hänen viimeisestä täydestä MM-rallikaudestaan on kulunut jo 10 vuotta, tehdään nyt poikkeus.