Ville Tapio kertoo kannelleensa valtakunnansyyttäjälle syyttäjän toiminnasta.

Psykoterapiakeskus Vastaamon entinen toimitusjohtaja Ville Tapio sanoo, että Helsingin hovioikeus on hylännyt hänen syytteensä tietosuojarikoksesta. Tapio lähetti asiasta mediatiedotteen. STT ei ole vielä saanut hovioikeuden ratkaisua.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Tapion aiemmin kolmen kuukauden ehdolliseen tietosuojarikoksesta. Oikeuden mukaan Vastaamon potilastietokantaan oli tallennettu asiakkaiden henkilötietoja ja käyntimerkintöjä selkokielisinä ilman riittävää salausta.

Tiedot olivat myös sellaisessa muodossa, että ne olivat yhdistettävissä toisiinsa, oikeus sanoi.

Käräjäoikeus katsoi, että Tapio syyllistyi tietosuojarikokseen, koska hän ei ollut toteuttanut Vastaamossa yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimusta käsiteltävien henkilötietojen pseudonymisoinnista ja salauksesta.

Tapio sanoo tiedotteessa, että hovioikeuden mukaan syyttäjän näyttö ei tukenut väitteitä tietoisesta laiminlyönnistä tai rikosvastuusta. Tapio kertoo toimittaneensa valtakunnansyyttäjälle kantelun, jossa vaaditaan tutkintaa aluesyyttäjä Pasi Vainion menettelyn lainmukaisuudesta

– Tapion mukaan syyttäjä langetti asiassa jo syksyllä 2022 median kautta varjotuomion, joka on aiheuttanut peruuttamatonta oikeudellista ja ammatillista vahinkoa, Tapion tiedotteessa sanotaan.

Psykoterapiakeskus Vastaamon tietojärjestelmä murrettiin ja potilastietokanta kopioitiin marraskuussa 2018. Myöhemmin yhtiötä ja sen asiakkaita kiristettiin ja asiakkaiden erittäin arkaluonteisia tietoja levitettiin verkossa.