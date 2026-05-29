Antti Pennanen myöntää, että jäähykuria on kiristettävä, kun Leijonat pelaa seuraavaksi paikasta MM-finaalissa.

Suomi kaatoi Tshekin kohtuullisen hallitulla esityksellä 4–1 ja eteni neljän parhaan joukkoon. MM-puolivälierä on se ottelu, jossa perinteisesti määrittyy, onko joukkueen turnaus onnistunut vai farssi. Antti Pennanen ei myöntänyt olevansa huojentunut, kun kohtalonpelistä selvittiin.

– Ei tässä nyt aleta mitään helpottumaan, mennään eteenpäin, voitetaan välierä ja mennään finaaliin, hän linjaa jämäkästi.

Toisessa erässä fokus heilahti, kun Jesse Puljujärvi ja Olli Määttä iskettiin peräkkäin jäähyaitioon. Tshekki kavensi 1–3:een ja tuli selkeästi peliin mukaan.

Kovaa pelataan, mutta sääntöjen rajoissa olevan tasapainon pitää olla kohdillaan jatkossa.

– Pakkohan sen on löytyä. Meidän pitää sopeutua ja pitää huoli siitä. Sveitsi-pelissä liikaa jäähyä ja nyt, otettiinko liikaa, mutta vähän huonoihin paikkoihin, Pennanen sanoo.

Leijonat on ollut koko turnauksen yksi ennakkosuosikeista. Pukukopissa vallitsee päävalmentajan mukaan oikeanlainen rauha.

– Luottamus on hyvä. Tshekin maali siinä vähän hetkautti. Tiedettiin itsekin, vähän huono omatunto, vähän hölmöiltiin. Muuten henkinen tila on hyvä ja luottamus asiaan on, Pennanen päättää.

Lue myös: