MTV Urheilun MM-kisastudiossa muisteltiin parhaita rajanylitysmuistoja. MTV Urheilun asiantuntija Antti Niemi kertoi omastaan, joka sattui kun hän oli alle 16-vuotiaiden maajoukkueen matkassa.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Niemi kertoi, että joukkue oli matkalla turnaukseen ja reitti kulki silloisen Neuvostoliiton kautta. Tullimiehet löysivät Niemen joukkuetoverin matkatavaroista lehden, joka ei ollut heidän mieleen.
– Se oli sellainen nounou. Se lehti otettiin aika nopeasti pois, Niemi kertoi.