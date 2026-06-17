Erling Haaland säkenöi heti uransa ensimmäisessä jalkapallon MM-lopputurnausottelussa. Supertähti iski Norjalle kaksi maalia 4–1-voitossa Irakista joukkueiden turnausavauksessa Yhdysvaltojen Foxborough'ssa.
Ensin Haaland liukui David Möller Wolfen takatolpalle passaamaan palloon ja vei Norjan 29. minuutilla 1–0-johtoon.
43. minuutilla Norjan kukko lähti ahnaasti jahtaamaan palloa, kun Irakin puolustus pelasi pelivälinettä alaspäin. Irakin maalivahti Jalal Hachim oli jo myöhässä, kun Haaland oli aivan hänen edessään ja Hachimin purku painui norjalaisen oikeasta polvesta pömpeliin. Norja johti 2–1.
Toisella puoliajalla Norjan johtoa kasvatti Leo Östigård. Lisäajalla syntynyt I-lohkon ottelun päätösrysä painui Irakin Ayman Husseinista omaan maaliin.
Hussein oli viimeistellyt avauspuoliajalla Irakin 1–1-tasoituksen.
Messi historiallisiin maaleihin
1:22Lionel Messi hattutemppuun – nousi jakamaan MM-maalipörssin kaikkien aikojen kärkipaikkaa.
Argentiinan Lionel Messi teki tuhojaan Haalandiakin hurjemmin. Hän latoi kaikki kolme maalia 3–0-voitossa Algeriaa vastaan, kun maat avasivat J-lohkon Kansas Cityssä.
1–0- ja 3–0-osumat Messi laukoi juuri rangaistusalueen rajan takaa. Välissä hän ujutti osuman lähietäisyydeltä, kun Algerian maalivahti Luca Zidane oli torjunut Alexis Mac Allisterin laukauksen. Ensimmäinen maaleista syntyi avauspuoliajalla, jälkimmäiset kaksi toisella jaksolla.
200. miesten maaottelunsa ja 27. MM-turnausmatsinsa tahkonnut Messi nousi jakamaan MM-maalipörssin kaikkien aikojen kärkipaikkaa. Argentiinan megatähti on Saksan Miroslav Klosen tavoin osunut MM-tasolla 16 kertaa.
Brasilian legenda Ronaldo on kolmantena 15 osumalla, ja Ranskan aktiivipelaaja Kylian Mbappé on kihauttanut 14 kertaa Länsi-Saksaa edustaneen Gerd Müllerin tavoin.
Vanhin MM-kisojen hattutemppumies
Messistä tuli 38 vuoden ja 357 päivän iässä lisäksi historian vanhin hattutempun tekijä MM-kilpailuissa.
Portugalin Cristiano Ronaldon kanssa ennätyksellisesti kuudennessa MM-turnauksessaan pelaava Messi johdatti Argentiinan edellisissä MM-kisoissa maailmanmestariksi.