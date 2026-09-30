Dylan Sprouse ja Barbara Palvin ovat saaneet perheenlisäystä.
Näyttelijä Dylan Sprouse ja malli Barbara Palvin ovat saaneet perheenlisäystä. Pariskunta julkisti ilouutiset Instagram-tilillään.
Otoksessa pienokaisella on yllään pelipaita vanhempiensa tavoin.
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Sprouse paljasti Wildmen-podcastissa lapsen saaneen nimekseen Sylvie.
Pari avioitui vuonna 2023. Häät järjestettiin viime viikonloppuna Palvinin vanhempien tiluksilla Unkarissa.
32-vuotias Palvin esiintyi ensimmäisen kerran Sports Illustrated Swimsuit Issue -lehdessä vuonna 2016. Hänet tunnetaan myös Victoria’s Secretin "enkelinä".
Barbara Palvin Victoria's Secret -muotinäytöksessä.
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15 minuutin ikäerolla syntyneet kaksoset Dylan ja Cole Sprouse muistetaan useista yhteisistä rooleistaan muun muassa Disney Channel -kanavalla.
Dylan Sprouse opiskeli videopelin suunnittelua newyorkilaisessa yliopistossa. Lisäksi hän on julkaissut oman Sun Eater -sarjakuvan ja perustanut All-Wise-nimisen panimon New Yorkiin.
Dylan nähtiin muun muassa 2020 julkaistussa After We Collided -elokuvassa.
Hänen veljensä Cole näytteli teinien suosimassa Riverdale-sarjassa Jughead Jonesia. Lisäksi Cole muistetaan hänen roolistaan Frendit-sarjassa, jossa hän näytteli Rossin ja Susanin poikaa Beniä.