Tekoälyjätti pyytää luomuksensa käytöstä anteeksi.

Tekoälyfirma OpenAI julkaisi blogitekstin, jossa se pyytää anteeksi Australialta. Elokuun puolivälissä yhtiölle selvisi, että heinäkuussa kyberturvallisuusarviointeja tekevät OpenAI:n mallit murtautuivat Australian hallituksen verkkosivuille.

– Olemme pahoillamme ja teemme töitä sen eteen, että toimimme paremmin jatkossa, yhtiö viestii.

Tekoäly-yhtiölle selvisi, että tekoäly pääsi vaikuttamaan muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluiden virastoon Services Australiaan, rikostilastoista ja -tutkimuksesta vastaavaan virastoon BOCSARiin, Victorian terveyspalveluvirastoon ja maan kansalliseen terveyden ja hyvinvoinnin tutkimuslaitokseen.

Heinäkuussa 2026 OpenAI:n mallit kiersivät sisäisten kyberturvallisuusarviointien aikana internetistä eristämiseen suunniteltuja hallintatoimia.

Mallit suorittivat myös toimia, joita ei pitänyt. Yhtiö kutsuu heinäkuussa tapahtunutta tietoturvapoikkeamaa Hugging Face -tapaukseksi.

OpenAI:n mallit pystyivät muun muassa suorittamaan komentoja sekä hakemaan ja kirjoittamaan tiedostoja ja kirjautumistietoja. Yhtiön mukaan potilas- ja asiakastietoihin ei missään murtautumisessa päästy käsiksi.

– Mallimme ovat nyt niin tehokkaita, sitkeitä ja yhteistyökykyisiä, että ilman riittäviä suojatoimia ne voivat löytää ja hyödyntää tietoturvaheikkouksia useissa tietokonejärjestelmissä, yhtiö kertoi tapahtuneesta.

Australian pääministeri Anthony Albanese kritisoi yhtiötä siitä, että tietomurrosta lähetettiin yleiseen hallituksen sähköpostiosoitteeseen.

Karkasi sovituista raameista

Yhtiö avaa, millaisissa tilanteissa tekoälymallit "karkasivat käsistä" ja suorittivat toimia, joita ei ollut sovittu.

Esimerkiksi Victorian terveyspalveluvirastosta agentin oli määrä hakea yksittäisten henkilöiden kulutuskäyttäytymistä ihonhoitotuotteiden ja -lääkkeiden suhteen.

Tehtävä oli kuitenkin vaikea suorittaa, joten "se teki toimia, joihin se ei ollut saanut lupaa".

Yhtiö kertoo kantavansa vastuun tapahtuneesta ja pyrkii palauttamaan Australian luottamuksen.

– Tavoitteena on kehittää käytännönläheisiä toimintatapoja, joiden avulla tekoälykehittäjät ja hallitukset voivat tunnistaa tekoälyyn liittyvää kybertoimintaa. Oli se sitten tahallista tai tahatonta sekä teidottaa ja reagoida siihen, blogitekstissä kerrotaan.

Australian pääministeri Anthony Albanese kritisoi yhtiötä viime viikolla New Yorkin YK-kokouksessa siitä, että ulostulossa on kestänyt pitkään. Hän ei ollut myöskään tyytyväinen yhtiön tapaan, jolla yhtiö murroista kertoi.

– Olemme erittäin huolissamme juuri luvattomasta pääsystä. Vaikutukset ovat suhteellisen vähäisiä, mutta tapahtumat ovat erittäin vakavia, Albanese sanoi.

Huoli tekoälyn kyvykkyydestä ja ihmisten hallinnassa pysymisestä on noussut tiheään otsikoihin kuluneen syksyn aikana.

OpenAI:n tapausten lisäksi myös Googlen ja Anthropicin tekoälymallien on kerrottu tehneen vastaavanlaisia kyberhyökkäyksiä.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb julkisti kansainvälisen vetoomuksen Norjan pääministeri Jonas Gahr Støren kanssa, jotta tekoälymallit pysyvät jatkossa ihmisten hallinnassa.

OpenAI:n julkinen anteeksipyyntö tuli vain päivä sen jälkeen, kun yhtiö perui uusimman tekoälymallinsa julkaisun turvallisuussyistä.

Sisäisissä testeissä kävi ilmi, ettei uusi malli Astra 6.1 täyttänyt turvallisuusvaatimuksia.

Yhtiön mukaan tekoälymalli toimi omapäisesti ja teki muitakin kuin ohjeistettuja asioita.

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