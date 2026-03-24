Amerikkalaiset saivat suomalaisilta välittömästi kipakkaa palautetta "vääränlaisesta" saunomisesta.
Yhdysvaltalaisen liikuntakeskuksen saunavideolla on jo lähes miljoona katselua. Videolla kerrotaan keskuksen saunan olevan kiinni, koska kiukaalle on heitetty vettä. Ja samalla kielletään veden heittäminen kiukaalle jatkossa.
Video päätyi suomalaisten silmille ja palautetta tuli välittömästi. Videon kommenttikentässä loistaa suomalainen huumori.
– Suomalaiset ovat tästä enemmän kuumissaan kuin saunat Yhdysvalloissa, näemmä, kuuluu yksi kommenteista.
– Tämä on kuin auto, johon ei ikinä laittaisi polttoainetta, istuisit vain siinä, kuuluu toinen kuitti.
Some-sanailusta alkoi hauska tapahtumaketju, nimittäin helsinkiläinen nuorisojärjestö NMKY kutsui yhdysvaltalaisen yrityksen edustajan saunomaan Helsinkiin. Hän suhtautuu suomalaisten sarkasmiin huumorilla.
– Suomalaiset ovat mahtavia. Tämä on ollut hieno tapa tutustua yhteisöön, hymähtää Curt Anderson, Brentwood YMCA -liikuntakeskuksesta.
Löylyä lissää vai ei laisinkaan?
Saunotukseen osallistunut saunavalmistaja arvio, että ulkomailla törmää väärinkäsityksiin siitä, kuinka saunaa tulisi oikein käyttää.
Voi olla, että joissain paikoissa on totuttu esimerkiksi infrapunasaunoihin, joihin vettä ei tule heittää. Toisaalta löylyttely saatetaan kieltää ilmanvaihdon ollessa kehno.
Fakta kuitenkin on, että löylyvesi kuuluu suomalaisen saunan kiukaaseen.
– Kyllä, sitä varten kiukaat on tehty, vahvistaa Harvia Oyj:n tuotepäällikkö Arto Harvia.