"Parasta hommaa, mitä voi kesällä tehdä" – saunalauttabuumi valtasi Tampereen, löylyihin lyöttäytyi merirosvolaivuekin

Kesäisin Näsijärven ja Pyhäjärven satamat täyttyvät saunalautoista. Tampere on tituleerattu Suomen ja maailman saunapääkaupungiksi jo vuodesta 2018.

Saunapääkaupunki Tampereen Näsijärvi ja Pyhäjärvi täyttyvät kesäisin kelluvista saunoista.

Hulppean saunalautan yrittäjä Santeri Metsähonkala uskoo, että Tampereen saunasuosion taustalla on paikkakuntalaisten letkeä luonne.

– Kyllä täällä asuu rentoo porukkaa ja sauna on rento paikka. Sauna on kova sana Tampereella.

Saunalautoille tulee monenlaisia asiakkaita pariskunnista työporukoihin ja turisteista polttariryhmiin. Metsähonkala ohjaa kelluvan saunan usein Särkänniemen edustalle, missä on kauniita maisemia.

– Kukaan ei pääse järvellä pakoon, kun kaikki on kimpassa. Yhtenäisyys on se juttu. Täällä löytyy jokaiselle tekemistä. Tulee eri ikäisiä ihmisiä ja eri sukupuolia. Sauna ei ole rajoittava tekijä. Osa menee katolle katsomaan maisemia tai takkatulen lämpöön lämmittelemään, sanoo M.S. Laineen kapteeni Santeri Metsähonkala.



Saunojista jää myös hauskoja muistoja.

– Kerran tuli merirosvolaiva kylkeen. Ihmettelin, mikä valtaus nyt on menossa, mutta se olikin asiakasporukan tuttavia. Hekin tulivat sitten saunomaan.

Tampereella on jotakuinkin 100 saunalauttaa. Niitä löytyy jokaiseen makuun. Antti-Jussi Kortesoja toimii kapteenina intiimillä Saunalautta Tyynellä, jonka omistaa taideyhdistys Korentoart ry.

Saunalauttakapteenin työ koostuu "kolmentonnin kipon ajamisesta", saunan lämmittämisestä, turvallisuuden huolehtimisesta ja asiakaspalvelusta.



– Tämä on ihan parasta hommaa, mitä ihminen voi kesällä tehdä. Saa olla erilaisten ihmisten kanssa tekemisissä ja saa nauttia tästä älyttömän kauniista luonnosta.

Kortesojan mukaan suomalaiset tulevat usein näyttämään ulkomaalaisille ystävilleen Suomen luontoa saunalautalta käsin. Saunalautan juju piileekin siinä, että järveen pääsee hyppäämään suoraan saunan ovelta.

Tyynelle saapunut asiakasporukka on jo toista kertaa samaisella saunalautalla.

– Meillä on tällainen kaveriporukka ja ollaan perinteisesti Tyyne-saunalautalla jo toista vuotta. Mikä voisi olla parempaa, kuin olla täällä heinäkuisena iltana. Aurinko laskee, ja on aivan mahtava keli. Sauna on kyllä suomalaiselle tärkeä juttu, sanoo kankaapääläinen Jussi Valli.

Valli on organisoinut kaveriporukan kesäiltaa saunalautalla.

– Tää on paras lautta mitä Tampereelta löytyy, ja täällä on paras miehistö, Valli sanoo.

– Huikeen letkee meininki. Täällä ei oteta sillee, että et saa tehdä sitä et tätä. Saa mennä vaikka alasti saunaan, lisää kaveriporukan tamperelainen Sami Heikkilä.

