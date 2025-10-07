Pohjois-Karjalan Kiteellä asuva 75-vuotias Pertti on tottunut saunoja, mutta liiallinen löylynheitto oli koitua kohtaloksi Kiteen uimahallissa.

Kiteeläinen eläkeläinen Pertti, 75, oli vähällä saada porttikiellon Kiteen uimahallin saunaan sen jälkeen, kun hänen löylynheittotapansa sai muut saunojat hikoilemaan vähän liikaa.

Pertti kertoo MTV Uutisille kurvanneensa viime viikolla polkupyörällään Kiteen uimahallille.

Lämpötila oli aamutuimaan painunut lähes pakkasen puolelle. Mies ajatteli pääsevänsä pian lämmittelemään saunaan.

– Viskasin yhden kauhallisen vettä kiukaalle ja minua käytiin moittimaan, että heitän liikaa löylyä, Pertti kertoo.

Pertin mukaan saunassa ei ollut löylynheittohetkellä edes erityisen kuuma, ja löylyä hän viskasi kiukaalle noin litran tai puolitoista.

– Eihän se sauna voi yhdestä kauhallisesta niin kuumaksi mennä, Pertti hämmästelee.

Pertin mukaan muut saunojat olivat käyneet valittamassa valvojalle hänen saunomistavoistaan.

– Valvoja sanoi, että minulle voidaan antaa viikon porttikielto ainakin saunaan.

Pertin mukaan hän on edelleen saunonut uimahallissa ja keskustellut uimahallin henkilökunnan kanssa.

– He (henkilökunta) ehdotti, että menisin 15 minuuttia muiden jälkeen saunomaan, Pertti kertoo.

Pertin mukaan tilanne on edennyt siihen pisteeseen, että uimahallin henkilökunta on ehdottanut saunojien valvomista.

Yhteiset pelisäännöt

Kiteen uimahalli vahvistaa, että tapaus on heillä tiedossa. Hallin mukaan kyseinen henkilö on yhä tervetullut niin uimahalliin kuin saunaan.

Uimahallin edustajat muistuttavat, että sekä altailla että saunatiloissa noudatetaan yhteisiä pelisääntöjä, jotka koskevat kaikkia asiakkaita.

Yksittäistapauksia uimahalli ei kommentoi tarkemmin. Myöskään kysymykseen siitä, aiotaanko saunomista jatkossa valvoa tiukemmin, uimahalli ei ota kantaa.