Helsingissä osoitettiin mieltä Palestiinan puolesta ja Flow-festivaalia vastaan

Julkaistu 48 minuuttia sitten(Päivitetty 43 minuuttia sitten)

MTV UUTISET – STT

Kulkue aiheutti liikennehaittaa Sörnäisten rantatiellä.

Helsingissä Sörnäisissä on osoitettu tänään mieltä muun muassa Palestiinan puolesta, Flow-festivaalia vastaan ja edistetty eettistä kaupunkikulttuuria.

Helsingin poliisin johtokeskuksen mukaan eettistä kaupunkikulttuuria juhliva kulkue liikkui tänään Flow-festivaalin edustalla Sörnäisten rantatiellä.

Festivaalin edustalla nähtiin myös muun muassa Palestiinan lippuja ja esimerkiksi banderolli, jossa luki "Älä tue apartheidia, boikotoi Flow'ta". 

"Älä tue apartheidia, boikotoi Flow'ta" -banderolli festivaalialueen lähettyvillä Helsingissä.

Flow-festivaalin boikotointia on vaatinut Flow Strike -niminen kampanja, joka on vastustanut festivaalia sen väitettyjen Israel-kytköksien vuoksi.

Osana kampanjaa järjestetään Varjovirta-niminen festivaali muun muassa Mustikkamaalla. Varjovirta-festivaalin nettisivujen mukaan tapahtuma alkoi kahdelta iltapäivällä Dallapénpuistosta lähtevällä kulkueella.

Poliisin arvion mukaan Dallapénpuistosta lähteneeseen kulkueeseen osallistui 50–60 ihmistä.

Kulkueesta oli ilmoitettu poliisille etukäteen. Poliisin johtokeskuksen mukaan kulkue aiheutti jonkin verran liikennehaittaa ainakin Sörnäisten rantatiellä, kun kulkue kulki myös autotietä pitkin. Poliisi ohjasi paikalla liikennettä, ja mielenosoittaminen sujui rauhallisesti.

Kulkue päättyi poliisin mukaan Dallapénpuistoon kuuden jälkeen illalla.

