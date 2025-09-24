Tie romahti aamuruuhkassa sairaalan ja poliisiaseman edustalla Bangkokissa.
Aamulla Bangkokissa nähtiin hurja tilanne, kun tie romahti aamuruuhkan aikaan sairaalan ja poliisiaseman edustalla.
Videolla nähdään, kuinka tie alkaa sortua ja autot alkavat peruuttaa kauemmas vajoamasta yhden auton jäädessä reunalle jumiin.
Laajoja vaurioita
50 metriä syvä ja lähes 30 metriä leveä maansortuma laajeni noin 900 neliömetrin alueelle pysäyttäen liikenteen sekä katkaisten sähköjohtoja ja vesiputkia.
Viranomaisten mukaan myös muutama poliisiauto tippui kuiluun.
Sairaalan potilaat ja henkilökunta sekä lähialueen asukkaat evakuoitiin laajempien vaurioiden varalta.
Ei loukkaantuneita
Tiettävästi onnettomuudesta on selvitty ilman loukkaantuneita, kertovat viranomaiset.
Tapahtuman syitä selvitellään ja Bangkokin kuvernööri Chadchart Sittipunt kertoi, että syy maan vajoamiselle on mahdollisesti maanalaisissa rakennustöissä.
Paikalle saapuivat myöhemmin myös poliisipäällikkö sekä väliaikainen pääministeri.
– Alustavan arvion mukaan rakennustyöt saattoivat aiheuttaa maaperän vajoamisen ja ontelon muodostumisen sen alle, poliisipäällikkö kertoi.
Alue eristettiin ja useat viranomaiset tutkivat tapahtunutta sekä arvioivat tien rakenteellista turvallisuutta.