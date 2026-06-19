Ruotsin MM-joukkue on joutunut kovaan helteen keskelle Texasissa.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Upeasti MM-turnauksensa 5–1-voitolla Tunisiasta aloittanut Ruotsi pelaa seuraavan ottelunsa lauantaina Houstonissa.
Viime päivät Houstonissa on saanut paistatella päivää kovassa helteessä. Viikonloppuna hellelukemat voivat kohota reilusti yli 30 asteen. Ruotsin ja Hollannin välinen ottelu pelataan helteen ja auringonpaahteen kannalta pahimpaan aikaan keskipäivällä paikallista aikaa.