Baarimestari: Tämä juomailmiö tekee pian "vallankumouksen" – taustalla raha

Terveys on näkynyt jo muutaman vuoden esimerkiksi alkoholittomien oluiden myynnin suosiossa, minkä lisäksi juomavalikoimaan on tullut paljon matala-alkoholisia vaihtoehtoja.

"Kotibaareilun" suosio on kasvussa

Yksi merkittävimmistä tekijöistä suosion kasvulle on juuri elinkustannusten nousu. Ihmiset haluavat edelleen kokea laadukkaita elämyksiä, mutta hintojen nousun vuoksi ruoan ja juomien nautiskelu siirtyy kotioloihin.

Drinkkejä suoraan hanasta

Joko olet törmännyt baarissa cocktaileihin, jotka tulevat suoraan hanasta? Näitä kutsutaan taptailseiksi, joiden kasvavaa suosiota ennustaa baarimestari Alina Laaksonen. Laaksonen on menestynyt muun muassa lukuisissa kansainvälisissä baarimestarikilpailuissa.

– Nyt panostetaan myös yhden taikka kahden väkevän juomatuotteen craft-baareihin. Craft-baari on kohdistettu tietylle asiakaskunnalle, jolloin on myös helppoa erottua kilpailevista baareista, Laaksonen kertoo.

Mikael Karttusen mukaan erityisesti agave-pohjaiset alkoholit, kuten tequila ja mezcal, tulevat valtavirtaistumaan myös Suomessa. MTV Uutiset on kirjoittanut aikaisemmin tequilan ja mezcalin eroista sekä siitä, mistä tunnistaa todella hyvän tequilan .

– Maailmalla on jo nähty klassisen margaritan muuntuminen "on the rocks" -juomaksi, mikä tekee siitä helpommin lähestyttävän. USA:ssa trendaa myös "Dirty Tequila Martini", josta voidaan odottaa pienoista trendiä myös Suomeen, Karttunen ennustaa.