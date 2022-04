"Alkoholittomat viinat" ja drinkit MTV:n testissä – yksi juoma yllätti raadin positiivisesti: "En olisi vihainen, jos tilaisin tämän baarissa"

Alkoholittomien ja matala-alkoholisten juomien suosio onkin noussut kohisten viime vuosien aikana . Kysyntää on seurannut merkittävästi laajentunut tarjonta, joka on pakottanut juomavalmistajat panostamaan erityisesti myös juomien laatuun – alkoholittomien vaihtoehtojen kun pitää kilpailla tavallaan sekä perinteisen tuotteen että muiden virvoitusjuomien kanssa.

The Helsinki Distilling Co.: Helsinki Nolla

Anora: Roti G -tisle

Kåska: Smål Boosted Aperitivo

Suomalaisen juomayritys Kåskan Smål Boosted Aperitivo on maailman ensimmäinen myyntiin tullut, "tiivistetty aperitivo". Punasävyinen juoma ei itsessään ole alkoholitonta, vaan sen alkoholipitoisuus on 15 prosenttia, mutta kun siitä valmistaa drinkin, lopputuloksena on cocktail, jonka alkoholipitoisuus on enää vain 0,5 prosenttia.