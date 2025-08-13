Hartwallin lonkerossa "maakellarin maku" – tässä selitys

Vadelmalonkeron maku ihmetyttää. Valmistajan mukaan kyse on makuasiasta.

Alkoholittoman vadelmalonkeron "outo sivumaku" on puhuttanut sosiaalisessa mediassa. Useat lonkeroa juoneet ovat kertoneet laittaneensa asiasta palautetta myös suoraan juomavalmistaja Hartwallille.

Palautteissaan he ovat kertoneet juoman maistuvan hieman homeelle, mullalle tai maakellarille.

Gin-aromi maistuu joidenkin suuhun oudolta

Hartwallilta saatujen vastausten mukaan juomassa ei ole havaittu valmistusvirhettä, vaan kyse on palautteiden ja tutkimusten perusteella gin-aromin aiheuttamasta sivumausta. Jotkut kokevat tämän maun homeisena tai tunkkaisena. Gin-aromia käytetään nimenomaan alkoholittomassa lonkerossa.

Hartwallin viestintäpäällikkö Titta Jaakkola vahvistaa MTV Uutisille juomayhtiön saaneen yksittäisiä palautteita liittyen juoman makuun.

– Juomassa on tosiaan käytetty gin-aromia, joka yhdistettynä juuri vadelman makuun saattaa joidenkin suussa taipua tunkkaiseksi tai yrttiseksi. Jotkut saattavat aistia tämän jopa kellarisena tai homeisena.

Kokemuksena kuin korianteri

Jaakkolan mukaan kyse on makuaistin eroavaisuuksista – jokainen aistii ainutlaatuisesti omalla tavallaan erilaisia makuja.

– Kuten sanontakin kuuluu: makuasioista ei voi kiistellä. Tämä sanonta on saanut alkunsa juuri tästä ilmiöstä. Esimerkiksi joillekin jo vadelmamehu tai ginissä käytetyt yritit saattavat maistua tunkkaisena, mutta toisille taas kypsinä marjamakuina ja ginille tyypillisinä makuina.

Vastaavanlaisena esimerkkinä voisi pitää korianteria.

– Osa ihmisistä kokee korianterin epämiellyttävän saippuanmakuisena, kun taas toiset miellyttävänä yrttinä.

