Moni pilaa suositun alkoholijuoman hölmöllä ratkaisulla: "On yleinen harhaluulo, että…"

Sangria on suurimmalle osalle tuttu juoma: sitä tilaillaan kaveriporukan kesken kesäterassilla, mutta sekoitellaan näppärästi myös kotosalla juhliin ja illanviettoihin.

Vaikka sangrian valmistaminen on pääsääntöisesti hyvin yksinkertaista ja sen suosio perustuu osittain myös juomasekoituksen muuntautuvuuskyvylle, tekee moni juoman valmistamisessa virheen, joka saattaa pilata kaiken.

Valitse viini tarkkaan

Sangrian valmistamisesta löytyy kirjallisia todisteita jo 200 vuotta ennen ajanlaskumme alkua, joten varsinaisesti uudesta trendijuomasta ei voida puhua, mutta tällä hetkellä sangria on asiantuntijoiden mukaan jälleen suosionsa aallonharjalla.

Juoman valmistus alkaa juurikin viinistä. Hyvä viini sangriaan on asiantuntijoiden mukaan hedelmäinen ja hapokas ja jos käytät punaviiniä, vähätanniininen. Kohta, missä useimmiten mennään metsään sangrian valmistamisessa on juuri viinin valinta ja asiantuntijoilla on tähän selkeä neuvo: lopettakaa ostamasta pahaa viiniä!