Tiedätkö, mitä eroa on tequilalla ja mezcalilla? Toinen sopii erityisen hyvin juuri suomalaiseen makumaailmaan

Samppanja on kuohuviiniä, joka on peräisin Champagnen alueelta Ranskasta. Kun alueen kuohuviineistä tuli suosittuja, niille annettiin nimi alueen mukaan. Sama kävi meksikolaiselle tequilalle.

Suomeen kotiutuneella meksikolaisella Allendella on takanaan 15 vuotta ravintola-alalla ja kokemusta on kertynyt niin baarimestarina kuin väkevien juomien brändilähettiläänä. Nykyään mies on mukana myös meksikolaisessa yrityksessä, joka valmistaa itse tequilaa, mezcalia ja rommia.