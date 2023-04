Valmistajat paljastavat suosituimmat lonkeromaut sekä flopit: "Lanttulonkero ei toiminut"

Vuoden 1952 Helsingin kesäolympialaisiin kehitetty lonkero on vakiinnuttanut paikkansa suomalaisten harmaassa mielenmaisemassa.

Millä tavoin tähän kansallisaarteeseen on uskallettu kajota, mitkä mauista ovat suomalaisten suosikkeja ja mitkä makukokeilut ovat menneet täysin metsään?

Hartwallin tuotepäällikkö Ella Berner sekä tuotekehitysasiantuntija Elisa Räikkönen kertovat, millainen prosessi makujen kehittely on ja kuinka paljon kuluttajat pääsevät vaikuttamaan siihen.

Isokyrön lonkerolanseerausta luultiin aprillipilaksi

Kyrö Distillery Companylla on valikoimassaan kolme eri lonkeromakua, joista ensimmäinen lanseerattiin vuoden 2016 aprillipäivänä.

Kyröllä on selvitetty tuotekehitysvaiheessa millaisia makuja ja tuotteita eri kategorioista voisi puuttua ja lähdetty sitten testaamaan makuvariantteja, jotka voisivat toimia.

Hittien lisäksi tuotekehittelyn tiimellyksessä on törmätty luonnollisesti myös huteihin.

Ulkomailla lonkerokategoria on ainakin toistaiseksi vielä tuntematon. Kyröllä on yritetty tuoda sitä tutumpaan kontekstiin selittämällä, että juoma on ikään kuin samassa kategoriassa esimerkiksi Bacardin Breezereiden kanssa, mutta aidoilla aromeilla ja vähemmällä makeudella.