30 vuotta Alkossa työskennellyt Jukka on nähnyt muutoksen suomalaisten viinimaussa: "Nykysuuntaus on mennyt selkeästi..."

Viiniasiantuntija ja master of wine Tuomas Meriluoto kertoi MTV Uutisille huhtikuussa, että tällä hetkellä kuluttajia kiinnostavat viineissä juuri ääripäät : "Halutaan ehkä todella kuivaa, todella täyteläistä tai tanniinista."

Miten tähän pisteeseen on kuljettu ja miltä suomalaisten viinimaun kehittyminen on näyttänyt Alkon myyjän silmissä? Jukka Viitanen on työskennellyt Alkossa vuodesta 1987 ja nähnyt niin milleniumin vaikutuksen kuohuvan myyntiin kuin makeiden viinien suosion hiipumisen.