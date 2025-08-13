Naudanlihan hinta noussut edelleen hurjasti

Tänä vuonna puhuttanut jauhelihapula näkyy myös kevään myynti- ja hintatilastoissa.
Naudanlihan hinnan nousu kiihtyi huhti–kesäkuussa lähes 9 prosenttiin verrattuna vuoden takaiseen, käy ilmi Päivittäistavarakaupppa ry:n jäsenyritysten myyntitilastoista.
Sitä myytiin noin 14,5 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.
Naudanlihan myynnin arvo laski vajaat seitsemän prosenttia vuoden takaisesta.
Päivittäistavarakauppa ry:n tilastojen mukaan naudanlihan hinta nousi jo tammi–maaliskuussa noin kaksi prosenttia verrattuna viime vuoden alkuun.
Naudanlihan myynnin määrä laski tuolloin jonkin verran vuoden takaisesta.
Lue myös: Jauhelihapulan yllättävä seuraus: Yhden tuotteen suosio räjähtänyt
Alkoholittomien juomien myynti kasvaa
Suomalaisten perinteinen lomakuukausi näyttää sujuneen tänä vuonna hieman viimevuotista raittiimmissa merkeissä, sillä Alkon kokonaismyynti laski heinäkuussa.
Alkon heinäkuun kokonaislitramyynti laski 2,5 prosenttia verrattuna viime vuoden heinäkuuhun. Viinien myyntilitrat laskivat viisi prosenttia ja väkevien kahdeksan prosenttia.
Panimotuotteiden eli oluiden, siiderien ja juomasekoitusten myynti nousi lähes 21 prosenttia.
Alkoholittomien juomien myynti Alkossa kasvoi heinäkuussa peräti 65 prosenttia viime vuoden heinäkuuhun verrattuna. Alkoholittomien juomien myynnin yli 65 prosentin kasvua Syrjä luonnehtii hurjaksi.
– Alkoholittomat juomat ovat globaalistikin iso, kasvava trendi. Alkoholittomien tuotteiden laatu ja valikoiman laajuus on noussut viime vuosina kohisten. Kuluttajien kasvanut kysyntä on osaltaan lisännyt tuottajien intoa panostaa laatuun, ja alkoholiton on todellakin tänä päivänä muuta kuin limpparia, Alkon tuoteviestintäpäällikkö Matti Syrjä sanoo Alkon tiedotteessa.
Lue myös: Raittiimpi heinäkuu – alkoholittomien juomien myynti kasvoi Alkossa 65 prosenttia
Punaviini ei maistunut helteillä
Syrjän mukaan alkoholittomien juomien myynnin veturina ovat oluet.
Alkoholittomat viinit, etenkin kuohuviinit, ovat Syrjän mukaan toinen suosittu ryhmä.
Helteinen heinäkuu nakersi etenkin punaviinien myyntiä, jossa oli laskua kymmenisen prosenttia.
Oluiden myynti nousi samaan aikaan 28 prosenttia viimevuotisesta.
Myös päivittäistavarakaupoissa alkoholijuomien myynti vähenee.
Huhti–kesäkuussa alkoholijuomat oli ainoa päivittäistavaramyynnin pääluokka, jonka myynnin arvo laski edelliseen vuoteen verrattuna. Laskua oli 0,5 prosenttia, kerrotaan Päivittäistavarakauppa ry:stä.
– Oluen ja alkoholipohjaisten juomien myyntiluvuista voidaan päätellä, että alkoholin myynnin väheneminen johtuu myydyn määrän laskusta, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Tuula Loikkanen kertoo tiedotteessa.