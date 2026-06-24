Kolumbia löi Kongon demokraattisen tasavallan ja varmisti paikkansa jalkapallon MM-kisojen pudotuspeleissä.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Kolumbia nousi Porgualin edelle jalkapallon MM-kilpailujen K-lohkon kärkeen lyötyään Kongon demokraattisen tasavallan 1–0.
Ottelun ainoan maalin Kolumbialle sijoitti vasemmalla jalalla etukulmasta Daniel Munoz. Kolumbia hallitsi Meksikon Zapopanissa käytyä peliä, mutta osumaa jouduttiin odottamaan 76. minuutille.