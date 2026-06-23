Kansalaisilta pyydetään havaintoja kadonneesta veneestä.
Saaristomerellä etsitään parhaillaan kadonnutta veneilijää, kertoo Länsi-Suomen merivartiosto X-viestipalvelussa.
Viimeinen havainto kadonneesta on Airistolta maanantaina 22. kesäkuuta noin kello 18. Hän oli tuolloin matkalla kohti pohjoista Naantalin/Rymättylän suuntaan.
– Veneilijä on saattanut eksyä täysin väärään suuntaan, myös polttoaine voi olla loppunut, Merivartiosto kirjoittaa X:ssä.
Vanhempi mieshenkilö on liikkeellä yksin luonnonvalkoisella pienellä avoveneellä. Rönnqvist-merkkisessä veneessä on 20 hevosvoiman perämoottori ja kyydissä vihreä pressu.
Miehen matkapuhelimesta on akku loppu.
Etsintöihin on hälytetty valvontalentokone, Nauvon merivartioaseman partio sekä Turun meripelastusyhdistyksen vene.
Mahdolliset havainnot veneilijästä pyydetään ilmoittamaan Turun meripelastuskeskukseen 0294 1000.