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– Minulle on kerrottu, ettei ole epätavallista, että tällaisia ​​muuttolintuja tavataan Länsi-Australian rannikolla, varsinkaan tähän aikaan vuodesta, jolloin sääilmiöt voivat viedä ne pois reitiltä, hän sanoi.

Esperance ja Fowlers Bay sijaitsevat Ison Australian mutkan rannikolla, mutta Etelä-Australian ja Länsi-Australian rajan eri puolilla.

Etelä-Australiasta on löydetty kolme kuollutta merilintua ja niitä testataan parhaillaan H5N1-tyypin lintuinfluenssan varalta, kertoo ABC News . Tulosten saaminen voi kestää useita päiviä.

Australian mantereella ei ole koskaan aiemmin havaittu H5N1-tyypin lintuinfluenssatapauksia. Kaksi tapausta vahvistettiin muutamia päiviä sitten Australian länsirannikolta.

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Testaukseen lähetettyjen näytteiden kokonaismäärä on nyt 11, ja Länsi-Australian vihjepuhelimeen on tehty 94 ilmoitusta kuolleista tai sairaista linnuista viimeisen kolmen päivän aikana.