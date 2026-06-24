Australian mantereella ei ole koskaan aiemmin havaittu H5N1-tyypin lintuinfluenssatapauksia. Kaksi tapausta vahvistettiin muutamia päiviä sitten Australian länsirannikolta.
Etelä-Australiasta on löydetty kolme kuollutta merilintua ja niitä testataan parhaillaan H5N1-tyypin lintuinfluenssan varalta, kertoo ABC News. Tulosten saaminen voi kestää useita päiviä.
Linnut löydettiin huuhtoutuneena Fowlers Bay Beachin rannalta Etelä-Australian länsirannikolta, 360 kilometrin päästä Länsi-Australian rajalta.
Muutamia päiviä sitten vahvistettiin kaksi lintuinfluenssatapausta muuttolinnuilla Esperancen rannikolla, Länsi-Australiassa.
Kuvituskuva Esperancen rannoilta Länsi-Australiasta. Kyseiseltä rannikolta löydettiin muutamia päiviä sitten kaksi lintuinfluenssaan kuollutta lintua.
Esperance ja Fowlers Bay sijaitsevat Ison Australian mutkan rannikolla, mutta Etelä-Australian ja Länsi-Australian rajan eri puolilla.
Länsi-Australian maatalousministeri Jackie Jarvis sanoi, ettei viruksen leviämisestä ole vahvistettuja todisteita.
– Minulle on kerrottu, ettei ole epätavallista, että tällaisia muuttolintuja tavataan Länsi-Australian rannikolla, varsinkaan tähän aikaan vuodesta, jolloin sääilmiöt voivat viedä ne pois reitiltä, hän sanoi.